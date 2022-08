Amber Heard vende mansão de R$ 5,3 milhões para pagar indenização a Depp; veja fotos da residência

Amber Heard vendeu mansão que tinha no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. O imóvell rendeu US$ 1,05 milhão, valor aproximado de R$ 5,44 milhões. Conforme o Metrópoles, a atriz teria realizado a venda para conseguir pagar indenização ao ex-marido, Johnny Depp.

Após o processo de difamação aberto por ela contra o ator, Amber e Depp foram condenados. Ela precisa pagar US$ 10,35 milhões (R$ 53,5 milhões), enquanto ele deve indenizá-la com US$ 2 milhões.

A mansão foi vendida no dia 18 de julho pelo dobro do preço que Amber pagou na compra do imóvel, adquirido em 2019.

Legenda: A sala de estar conta com luzes de LED, piso de concreto e lareira

Detalhes da casa

De acordo com o portal Splash, do Uol, a residência tem três quartos e três banheiros, com um total de 228.2 m². O terreno, por sua vez, possui área de 24.119 m².

Legenda: Mansão fica localizada em deserto na Califórnia, nos Estados Unidos Foto: Reprodução

A cozinha possui bancadas de granito e equiparada com eletrodomésticos de alta qualidade, com produtos das marcas Wolf e Miele.

Legenda: O banheiro principal possui uma banheira luxuosa no centro do cômodo Foto: Reprodução

Com amplas janelas nos cômodos, é possível ter uma vista para o deserto e a paisagem árida. Além do espaço, a mansão também possui, em todos os ambientes, um sistema de som estéreo.

Não tem como pagar indenização

Após Amber Heard perder o processo contra Johnny Depp, a advogada dela, Elaine Charlson Bredehoft, disse que a atriz não tem como pagar a quantia. As informações são do portal notícias da TV.

"Ah, não. Absolutamente", garantiu Bredehoft em entrevista ao programa Today Show, dos Estados Unidos. Segundo a advogada, Amber pretende recorrer da decisão do Tribunal.

Johnny Depp também foi condenado em outro processo, mas precisará pagar apenas US$ 2 milhões a Amber, valor menor que o estipulado para a atriz.

Bredehoft comparou o cenário a um "coliseu romano", destacando que o júri teria sido influenciado pela campanha nas redes sociais, em sua maioria de apoio a Depp."Não há como eles [júri] não terem sido influenciados [pela internet]. Foi horrível. Foi muito, muito desigual. É como o coliseu romano, como eles viram todo esse caso", afirmou a advogada.

Salários penhorados

Caso Amber de fato declare não ter o valor estipulado para a indenização, espera-se que os futuros salários da atriz sejam penhorados.

"Se ela disser: 'Olha, eu não tenho [o dinheiro]; você pode olhar as minhas contas bancárias', então, podemos falar sobre coisas como penhorar o salário", explicou a especialista Jessica Levinson em entrevista à CBS News.