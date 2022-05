Alok chora no 'Altas Horas' com mãe que perdeu filho fã do DJ: 'o sonho da vida era conhecer'

O relato de uma mãe que perdeu o filho de 19 anos fez Alok e os demais convidados do "Altas Horas" desse sábado (14) irem às lágrimas. Poliana confessou que o filho morto no ano passado era fã e tinha o sonho de conhecer o Dj. Pedro Bial, Juliana Paes e Juliette ficaram emocionados com o desabafo.

"Preciso fazer uma homenagem para o meu filho. Devolvi ele para Deus, vai fazer um ano agora dia 22. O sonho da vida dele era conhecer o Alok, poder ter a oportunidade de estar em um show dele, de vê-lo tocar", iniciou.

A mulher seguiu falando da surpresa de encontrar Alok na atração global apresentada por Serginho Groisman e disse que o filho o acompanhava naquele momento.

"Mais uma vez, filho, você está comigo. Então, Alok, receba o abraço do meu filho, que, com certeza, está aqui. O sonho da vida dele era você. Ele te admirava, falava de você e não deu tempo dele poder curtir. Não podia perder essa oportunidade de falar para você", encerrou.

O artista não conteve o choro e foi até a plateia dar um abraço em Poliana. Além dos convidados, Serginho se emocionou com a homenagem. "Deveria ter uma lei divina proibindo uma mãe ou um pai ver um filho morrer", disse.

Em post nas redes sociais, o músico enviou mensagens de conforto para Poliana. "Uma mãe jamais deveria passar pela dor da perda de um filho. Me faltam palavras... Poliana, que Deus conforte seu coração. Não sei explicar ao certo, mas pude sentir a presença do Murilo nesse abraço".