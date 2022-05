Maíra Cardi diz que Paulo André recusou presente por 'ego bobo'

A influenciadora e empresária Maíra Cardi comentou nesta sexta-feira (13) sobre a recusa de Paulo André, o PA, vice-campeão do BBB 22, ao presente que ela deu ao filho dele. Para ela, a atitude veio de um "ego bobo".

Conforme a esposa de Arthur Aguiar, campeão do reality e aliado de PA no jogo, o atleta olímpico nunca a agradeceu pelo presente, que seria uma reforma de quarto e itens de casa.

Maíra Cardi Empresária e influenciadora digital Um ego bobo, orgulho desnecessário... Não tem a ver com eu ter ou não dinheiro. Mas desculpa, PA, se você se sentiu ofendido. Nunca imaginei. Eu, como mãe, jamais me ofenderia. Fico muito feliz quando dão coisas para a minha filha e tenho muito dinheiro, dinheiro para tudo aquilo e dez vezes mais. Mas quando recebo, recebo com gratidão

Ela explicou que sempre gostou de PA no reality. "Quando eu comecei a seguir o PA, segui por conta de toda a história que houve no programa entre eles. Teve uma consideração muito grande da minha parte. Ele me seguia também — os adms, porque ele nem sabia quem eu era. Quando ele saiu, não sei o que houve, não é problema meu, mas ele parou de me seguir", comentou ela em uma sequência de stories no Instagram.

Maíra ainda negou que a atitude tenha sido para tentar beneficiar o jogo de Arthur no BBB 22: "Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo dar presente para as pessoas. Quando eu posso, dou. Quando não posso, dou também".