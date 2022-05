Paulo André explica por que recusou presente de Maíra Cardi ao seu filho

Vice-campeão do BBB 22, Paulo André, o P.A, recusou presente que Maíra Cardi deu para o filho dele, Paulo André Júnior, enquanto ele ainda estava no confinamento. A esposa de Arthur Aguiar presentou o menino com uma reforma de quarto e itens para a casa.

PA falou que não é necessário pois "nunca faltou nada para a família dele e nem para Peazinho". O ex-BBB fez um comentário em resposta ao Instagram Gossip do Dia.

"Durante o BBB, minha equipe deixou em aberto para que eu pudesse responder quando estivesse aqui fora. Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar ua vida melhor à minha família", comentou.

Ele ainda pontuou que uma pessoa sem condições financeiras aproveitaria melhor o presente: "Seria mais justo".

Maíra escolheu presentar PA após o paredão falso do BBB 22. Ela viu o quanto o atleta olímpico sofreu com a saída e vibrou com a volta de Aguiar.