'All I Want For Christmas', de Mariah Carey, vira música mais ouvida em 24h no Spotify

O sucesso de Mariah Carey no Natal já não é segredo para ninguém, mas dessa vez a cantora bateu novos recordes nas celebrações de fim de ano. Nas últimas 24 horas, a artista quebrou o recorde mundial de música mais ouvida nesse intervalo de tempo no Spotify, com a canção 'All I Want For Christmas'.

Lançada em 1994, a canção só apareceu pela primeira vez nos rankings da plataforma de streaming musical em 2017, quando alcançou a posição 177. Entretanto, com o relançamento por meio de um videoclipe, a música figura em primeiro lugar a cada novo ano.

Assista:

Músicas de Natal

Para as celebrações de fim de ano, inlcusive, as músicas de Natal foram sucesso absoluto, segundo informou o próprio Spotify.

Na manhã deste domingo (25), real feriado de Natal, as músicas temáticas da celebração tomaram conta das playlists da plataforma. Em segundo lugar no Top Global, a canção 'Last Christmas', do grupo Wham, também é outro sucesso.

Nas posições seguintes parecem 'Rockin Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, em 3º lugar, 'Jingle Bell Rock', de Bobby Helms, em 4º, e 'It's Beggining To Look Like Christmas', de Michel Bublé, na 5ª colocação.