Famosos aproveitam noite de Natal ao lado de familiares; veja registros

A noite de véspera de Natal, comemorada no sábado (24), foi de festa ao redor do mundo. Na casa dos famosos brasileiros, não podia ser diferente e muitos deles compartilharam o momento em família por meio de fotos e vídeos nas redes sociais.

Nos Estados Unidos, onde vive atualmente, a cantora Anitta reuniu amigos e familiares para celebrar a data cristã, que marca o nascimento de Jesus Cristo. As fotos animadas foram publicadas no Instagram da artista.

Foto: reprodução/Instagram

O cantor sertnejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, também passou a data ao lado da família. Em um clique fofo, ele posou ao lado da esposa e dos dois filhos na sala de casa.

Foto: reprodução/Instagram

O casal Virgínia e Zé Felipe abriram apareceu ao lado da filha recém-nascida, Maria Flor, e da pequena Maria Alice para comemorar o Natal. "Um feliz nata da nossa família para a sua. Que Deus continue nos abençoando", escreveu na legenda da imagem.

Foto: reprodução/Instagram

Os atores Thaila Ayala e Renato Góes, também um casal, mostraram o filho no registro natalino, que também desejou saúde e paz aos seguidores nas redes sociais.

A atris Paola Oliveira também foi outra a desejar o melhor clima natalino por meio do Instagram. Em um registro afetusoso, ela apareceu sendo beijada pelo pai e pela mãe ao lado da árvore de Natal.

No tom da árvore

Jade Picon, uma das integrantes do elenco da novela 'Travessia', da Rede Globo, resolveu mostrar o look de Natal em um clique caprichado. Completamente de vermelho, a roupa escolhida pela influenciadora para a noite investiu nos recortes, com os tons combinando com a árvore de Natal de casa.

Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, Ludmilla surgiu ao lado da companheira Bruna Gonçalves toda em tons de cinza, que combinavam com a árvore de Natal da casa onde moram juntas. Nos Stories, a artista compartilhou os momentos de descontração em família, tudo acompanhado de uma ceia farta.

Foto: reprodução/Instagram