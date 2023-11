Advogados pedem arquivamento de processo contra mãe de Larissa Manoela

Em meio às diversas polêmicas que envolvem o seu relacionamento com a filha, Larissa Manoela, Silvana Taques luta na justiça em busca do arquivamento da denúncia de intolerância religiosa feita contra ela, em agosto deste ano. De acordo com publicação feita pelo portal Leo Dias no sábado (11), os advogados da mãe da cantora disseram que não existem provas suficientes para condená-la.

Silvana foi acusada após ter chamado a família do genro de macumbeira em uma mensagem enviada à atriz. Os pais de André Luiz Frambach, noivo de Larissa, são, na verdade, adeptos do espiritismo.

No print de uma conversa de WhatsApp, a mulher diz para a filha: "Você fez as suas escolhas e eu também". E completa: "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”. Caso seja condenada, a mãe de Larissa Manoela pode ficar presa por até cinco anos, além de pagar uma multa de R$ 500 mil.

O Portal LeoDias conversou com uma advogada, Antília Reis, especialista em discriminações. Segundo a profissional, apesar das ofensas terem sido feitas em 2022, crimes como injúria e intolerância religiosa foram considerados imprescritíveis pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ou seja, não importa se foi algo que aconteceu já há um ano. Assim sendo, Silvana Taques pode ser acusada pelo crime de injúria da mesma forma.