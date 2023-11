Letícia Colin chora com depoimento de família e amigos em programa da Ivete

A atriz Letícia Colin, que interpreta a vilã Vanessa em "Todas as Flores", participou do programa Pipoca da Ivete neste domingo (12) e foi às lágrimas com depoimentos do marido Michel Melamed, do pai e de amigos famosos como Tata Werneck, Emilio Dantas e Sophie Charlotte.

Melamed lembrou que conheceu Letícia no palco e foi transformado pelo encontro dos dois. "Eu conheci a Letícia cantando, no palco, situação que me deixou completamente apaixonado".

Tata Werneck também rasgou elogios ao falar da atriz. "Lelê é uma grande amiga, uma artista maravilhosa, uma atriz incrível, das melhores do mundo".

Sophie Charlotte também se declarou: "Eu te amo e te agradeço por essa parceria, estou morrendo de saudade".

Letícia e Ivete cantam juntas

Ivete convocou Letícia para a cantoria e as duas entoaram o clássico "As rosas não falam", de Cartola, tema de abertura de Todas as Flores.