Adolescente de 13 anos quase perde a visão após seguir tutorial de skin care do TikTok

Uma adolescente britânica, de 13 anos, quase perdeu a visão de um dos olhos ao seguir uma dica de cuidados com a pele de uma influenciadora, na mesma faixa etária, que produz conteúdo de beleza e maquiagem para a rede social TikTok. Na ocasião, registrada ano passado, a jovem fez uma espécie de máscara que prometia deixar a face brilhando e retardar o envelhecimento, mas acabou num pronto-socorro da cidade de Cheshire, na Inglaterra.

No entanto, alguns dos produtos recomendados pela criadora de conteúdo continham uma substância chamada retinol. Frequentemente usado em cosméticos para reduzir rugas, o retinol é uma forma da vitamina A. Embora ele aumente a produção de células da pele, pode provocar vermelhidão, queimação e descamação quando usado em excesso, sobretudo em peles mais jovens e sensíveis.

A receita, indicada pela influenciadora, misturava um creme de retinol, outro produto também à base dele e mais um com um ácido fraco. Logo após usar a "máscara", a adolescente Amelia Gregory se sentiu mal, como relatou a mãe dela, a médica Claire Gregory.

"Amelia desceu correndo as escadas com o rosto vermelho e gritando de dor. [...] A pele do rosto dela estava descascando e ela tinha manchas vermelhas. Perguntei, em pânico, o que ela tinha feito e ela soluçou: 'Um vídeo de cuidados com a pele'", relembrou em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail.

Segundo a mãe, o rosto da jovem queimou ao ponto de ela apresentar "vergões". Atordoada, ela levou a filha ao médico, que indicou que o problema se resolveria sozinho, em cerca de dois dias. Porém, isso não aconteceu. A pele de Amelia continuou piorando e o olho esquerdo ficou vermelho e inchado.

Preocupada, Claire decidiu levar a jovem para o pronto-socorro, onde ela foi imediatamente internada, pois, em questão de dias, desenvolveu uma infecção bacteriana nos tecidos sob a pele — condição conhecida como celulite facial —, que também atingiu o olho esquerdo.

"Aquela pele escamosa e aberta infeccionou, e essa infecção se espalhou para o olho esquerdo. À certa altura, parecia que se espalharia para o direito também", relembra a responsável.

Claire Gregory Médica e mãe da adolescente Os médicos me disseram que a infecção poderia fazer com que ela perdesse a visão. Fiquei apavorada e não conseguia acreditar — tudo isso por causa dos cuidados com a pele.”

Mais tarde, no mesmo dia em que foi hospitalizada, Amelia mal conseguindo abrir os olhos ou piscar, então recebeu soro intravenoso.

Riscos

Misturar produtos para a pele como retinol, peelings e ácidos — como fez Amelia — é especialmente arriscado, segundo o dermatologista Derrick Phillips, consultor e porta-voz da British Skin Foundation, em entrevista ao Daily Mail.

“Tanto os ácidos quanto o retinol esfoliam ou descascam as camadas superiores da pele. [...] Quando combinados, esses produtos podem causar queimadura química — o que resulta em pele seca, vermelha ou com pigmentação escura, irritada e sensível. Usar ingredientes potentes sem compreender suas interações e concentrações também pode exacerbar problemas de pele existentes ou criar novos problemas”, detalhou o especialista.

O dermatologista ainda alertou que jovens não devem usar retinol, pois é um produto muito poderoso, sobretudo para uma pele em desenvolvimento. Mesmo adultos devem ter cuidado ao usar o composto. O especialista disse que os únicos casos em que o uso da substância é indicada para adolescentes é em alguns tipos de tratamento de acne, mas sempre com prescrição médica e supervisão.