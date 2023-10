Qual a ordem dos produtos de skincare? Veja o passo a passo

Pode-se definir "skincare" como uma série de práticas voltadas para manter a saúde da pele. Mas o conjunto de regras vai além, interferindo diretamente, se praticado corretamente, na autoestima.

O Diário do Nordeste conversou com uma especialista e tira agora algumas dúvidas a respeito do skincare, com indicação de um passo a passo para a rotina.

Qual a importância do skincare?

De acordo com a médica dermatologista e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), Hercilia Queiroz*, a rotina de cuidados é importante para manter a pele livre de sujidades e da poluição do dia a dia.

"Quando você mantém os cuidados diários vinculados ao uso do protetor solar, você previne a progressão do envelhecimento às custas da radiação ultravioleta, da luz visível e do infravermelho, que são os três vilões que causam mudanças na pele desde a infância em grau cumulativo até a fase idosa", explica a médica.

Segundo a especialista, a prática precisa ser diária. "Você trabalha todos os dias, você submete sua pele à exposição, à radiação ultravioleta, poluição, estresse, maquiagem, no caso das mulheres, todos os dias. Então, uma vez que esses hábitos são realizados de forma diária, se orienta que o skincare seja feito diariamente", define.

Autoconhecimento

A rotina de skincare exige ainda um certo grau de maturidade. É preciso conhecer o seu tipo de pele. "Isso vai ajudar você a manter uma rotina assertiva, que vai trazer uma qualidade de pele, viço e, como consequência, satisfação no dia a dia, estando você em casa ou no trabalho", declara a dermatologista.

A pele pode ser:

Oleosa: Este tipo é propenso a brilho excessivo, sobretudo na zona T (testa, nariz e queixo), tem tendência a ter poros dilatados e é mais propensa a cravos e espinhas. A pele oleosa pode ter uma textura mais espessa e mais sensibilidade à acne;

Seca: Neste tipo, a pele costuma ter aspecto opaco, áspero e com tendência à descamação. A sensação de repuxamento também é comum. Ela também pode apresentar pouca produção de óleo natural, especialmente nas bochechas, além de poros menos visíveis;

Mista: Aqui há uma combinação de características das peles seca e oleosa. Em geral, a zona T tem uma tendência mais oleosa, e as bochechas podem ser mais secas. Na pele mista, os poros na zona T também tendem a ser mais visíveis;

A médica Hercilia Queiroz diz ainda que, independentemente do tipo, a pele pode ter tendência a formar manchas, ou ainda apresentar quadros de melasma, acne, rosácea, dermatite de seborreica, ou ser sensível ou sensibilizada, quando se irrita mais facilmente, e apresenta vermelhidão, coceira e sensação de queimação em determinados ambientes.

Ordem dos produtos de skincare

Limpeza

Legenda: Limpeza é uma das fases do skincare Foto: Shutterstock

Higienizar com o produto adequado, que deve ser um gel de limpeza (ou até mesmo sabonete facial) suave e que respeite o pH da sua pele. Peles com acne ou vermelhidão têm outros tipos de géis mais propensos. Você também pode apostar na técnica "double cleansing", colocando um algodão em uma solução micelar para tirar por completo as impurezas.

Hidratação

A pele estando limpa já pode ser hidratada com o produto recomendado para o tipo de pele. Atenção: mesmo peles oleosas precisam deste passo. Basicamente consiste em aplicar um hidratante leve em todo o rosto. Esse passo garante uma certa "barreira" para que nossa pele se torne mais resistente.

Tratamento

Agora, sim, a pele está apta a receber o princípio ativo recomendado, como ácido glicólico, vitamina C, creme antirrugas, loção calmante de tratamento profundo para reparação e hidratação da pele, etc. Esta fase é a que mais pede uma consulta ao dermatologista, pois aqui os produtos precisam realmente ser voltados a seu tipo de pele;

Protetor solar

Este passo não é um segredo: a proteção solar é uma das fases mais importantes do skincare. A proteção correta, com o produto adequado, dá à pele um tom saudável e natural, combatendo envelhecimento precoce, rugas, manchas e até mesmo o surgimento do câncer de pele.

Para a noite, a médica dermatologista explica que o passo a passo pode ser interrompido na hidratação, pois os princípios ativos de tratamento podem irritar a pele em caso de contato durante a noite completa. Nesta fase, a aplicação de água micelar, aplicada com um algodão, é o começo mais indicado para o processo.

Ela alerta também que não existe receita de bolo na hora da skincare. "A informação que vem sendo divulgada nas redes sociais, de forma tão banalizada, precisa ser digerida e ser processada com muito cuidado, porque cada paciente tem uma necessidade individual, cada paciente tem uma necessidade diferente. Sempre tenha um dermatologista para chamar de seu", finaliza.

*Hercilia Maria Carvalho Queiroz é médica dermatologista (CRM 12.114 | RQE 6543), graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com pós-graduação em Dermatologia (UFC). É mestra em Ciências Médicas (Unifor), tem título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Associação Médica Brasileira (AMB) e é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.