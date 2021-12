5 simpatias para o Ano-Novo: veja as tradições para a virada

Quem não deseja entrar o ano que chega com toda energia positiva possível? Para garantir que a entrada de 2022 será repleta de coisas boas, que podem reverberar durante todo o próximo ano, muitos preferem apostar nos rituais tradicionais, indo desde banhos a simpatias.

Pular as sete ondas na praia, por exemplo, é uma das tradições mais difundidas em vários estados brasileiros. Diz-se que quem pratica esse ritual simples terá sorte durante todos os próximos 12 meses do ano.

Outro famoso também envolve caroços de uva, no qual o intuito é fazer vários desejos para o ano que se inicia. Nesse caso, a pessoa deve comer a uva, fazer um pedido para cada uma e guardar os caroços na carteira. Gostou da ideia?

Com o objetivo de facilitar a busca dos nossos leitores por simpatias para o Ano-Novo, reunimos algumas das mais tradicionais em um guia especial para esta sexta-feira (31). Confira:

Veja 5 simpatias para o Ano-Novo

Simpatia da romã

Legenda: Assim como as uvas, a simpatia com romã deve continuar durante todo o ano Foto: Shutterstock

Segundo a simpatia, que pode ter praticada entre o período de Natal e o Dia de Reis, comemorado dia 6 de janeiro, a romã pode atrair prosperidade e proteção para este novo ciclo.

A origem da simpatia da romã vem dos três Reis Magos: Baltazar, Gaspar e Belchior. Eles foram os responsáveis por visitar Jesus trazendo ouro, mirra e incenso.

Como fazer:

Para a virada do ano novo, prepare uma mesa com uma toalha vermelha e sirva as romãs como sobremesa. Depois de comer a fruta, guarde sete sementes na carteira, de onde elas só podem ser retiradas no próximo réveillon.

Simpatia da uva

Legenda: No caso das uvas, os caroços devem ser guardados para garantir a sorte Foto: Shutterstock

Não muito diferente da romã, a uva também é lembrada para simpatias de Ano-Novo, justamente por atrair bons fluídos e energias positivas.

Nesse caso, a quantidade de frutas utilizadas será um pouco diferente, mas o processo a ser feito é bem semelhante.

Como fazer:

Quando o relógio bater à meia-noite, marcando o início do novo ano, coma o total de 12 uvas, uma de cada vez, entoando mentalmente o pedido para cada mês.

A ideia, nesse caso, é também guardar o caroço da fruta na carteira.

Simpatia com folha de louro

Legenda: As folhas de louro também são associadas a prosperidade Foto: Shutterstock

O louro, assim como a romã e a uva, também pode ser lembrado quando o assunto é trazer prosperidade financeira para a vida. A origem dessa história, inclusive, veio desde a Grécia e Roma Antiga, quando a coroa de louro servia como medalha distintiva.

A simpatia com o louro é uma das mais conhecidas de Ano-Novo no Brasil, além de ser também uma das mais simples de fazer. Normalmente, basta apenas guardar uma folha na carteira, mas decidimos apresentar um jeito mais elaborado.

Como fazer:

Escolha uma folha de louro seca e escreva seu nome e o ano que chega em cima dela. Ao fazer isso, concentre toda a sua energia e mentalize a abundância financeira.

Logo depois, basta colocar a folha dentro da carteira, descartando-a apenas no último dia do ano novo.

Simpatia com banho de sal grosso

Legenda: Sal grosso pode ser utilizado para afastar energias negativas Foto: Shutterstock

Diferente das demais, o banho de sal grosso funciona quase como uma forma de prevenir os acontecimentos ruins, espantando todas as energias negativas para 2022. Inclusive, ele também pode ser feito em outras ocasiões ao longo do ano.

O ideal, segundo informações astrológicas, é fazê-lo numa sexta-feira, exatamente o último dia do ano em 2021.

Como fazer:

Separe dois litros de água e cinco colheres de sal grosso para a mistura. Deixe ferver e, logo depois, leve ao banheiro para seguir o processo de banho naturalmente.

Lembre-se que não é recomendado jogar na cabeça para não enfraquecer seu campo energético.

Simpatia do alho

Legenda: O alho pode ser usado para aproximar a pessoa amada Foto: Shutterstock

Mas nem só de prosperidade financeira se vive, não é mesmo? Muitos também querem começar o ano cheio de oportunidades no campo do amor. Para isso, também existem rituais específicos para tentar de alguma forma atrair energias positivas nesse campo.

Esse é o caso da simpatia do alho, que promete trazer uma pessoa amada ao longo dos próximos meses. Para fazê-la, o processo é bem simples e requer poucos "ingredientes".

Como fazer:

Separe um pedaço de papel em branco e um alho. Logo em seguida, amasse-o no papel e repita a frase: "que seu pensamento fique esmagado como esse alho e te leve a me procurar de imediato".

Quando a pessoa lhe procurar, não esqueça de jogar o embrulho fora em um jardim nas proximidades de casa.