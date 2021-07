Prouni divulga lista de selecionados na primeira chamada

A lista dos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2021, foi divulgada nesta terça-feira (20). Tanto a relação com os selecionados quanto o resultado individual estão disponíveis para consulta na página do programa.

Conforme o Ministério da Educação, é possível conhecer a lista de pré-selecionados e ver a listagem, em ordem alfabética e em cada curso, no site. A lista compreende pré-selecionados em ampla concorrência e ações afirmativas.

Os candidatos selecionados têm até a próxima quarta-feira (28) para comprovar as informações enviadas durante a inscrição.

A segunda chamada será divulgada no dia 3 de agosto. Os selecionados terão até o dia 11 para fazer as devidas comprovações.

O Prouni oferece, para o segundo semestre deste ano, bolsas em 10.821 cursos em 952 instituições privadas brasileiras de Ensino Superior. Ao todo, são 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais (100%) e 64.847 parciais (50%).

Quem pode participar do Prouni 2021

Participam da seleção candidatos que fizeram inscrição no programa entre os dias 13 e 16 de julho por meio do site e realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Os candidatos devem ter alcançado 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, bem como não ter zerado a redação. O estudante também não deve possuir diploma de curso superior.

Além desses aspectos, os candidatos devem se adequar aos critérios socioeconômicos caso busquem concorrer às bolsas integrais, que exigem comprovação de renda per capita de 1,5 salário mínimo. Se o candidato requerer bolsa parcial, a renda per capita exigida é de até três salários mínimos.

O Prouni também exige que os inscritos estejam em um dos seguintes critérios:

Tenha cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou foi bolsista integral na rede privada;

Seja Pessoa com Deficiência (PcD), tendo estudado em escolas públicas ou privadas;

Seja professor da rede pública com atuação na educação básica, independentemente de renda.

Veja cronograma completo

Inscrições - 13 a 16 de julho de 2021;

Primeira chamada - 20 de julho de 2021;

Confirmação de informações da primeira chamada - 20 a 28 de julho de 2021;

Segunda chamada - 3 de agosto de 2021;

Confirmação de informações da segunda chamada - 3 a 11 de agosto de 2021;

Participar da lista de espera - 17 a 18 de agosto de 2021;

Lista de espera - 20 de agosto de 2021;

Informações da lista de espera - 23 a 27 de agosto de 2021.