Aulas presenciais nas escolas públicas de Fortaleza retornam dia 8 de setembro

As aulas presenciais da rede pública municipal de Fortaleza serão retomadas a partir de 8 de setembro. O retorno será escalonado e gradual. Portanto, nesta primeira etapa, começam os alunos das séries finais da educação infantil (ver etapas abaixo). As escolas funcionarão com 50% da capacidade e de forma híbrida.

Os detalhes do cronograma foram anunciados, nesta segunda-feira (26), pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT) em transmissão ao vivo. A informação já havia sido dada em primeira mão pelo Diário do Nordeste.

Cada semana representará uma etapa, com inserção de novas classes, até alcançar as séries finais seguintes. A previsão é que, ao final de setembro, todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental já tenham retornado às aulas presenciais, mas mantendo um esquema de rodízio semanal.

Pelo cronograma, a partir de 20 de setembro, serão 120 mil alunos em sala de aula semanalmente, em revezamento. Nesta etapa, metade dos alunos terá aula presencial e a outra participará de atividades remotas.

Sarto enfatizou que, até o fim de agosto, os professores estarão com o ciclo da imunização completo. Profissionais da Educação começaram a ser vacinados no fim de maio deste ano.

“Estamos preparando toda a comunidade para receber os alunos, professores e todo o público que vai frequentar as escolas”, disse, destacando que estão sendo realizados seminários e encontros para orientá-los.

Como será feito o rodízio

Aulas presenciais ocorrerão numa semana, com grupos que representam 50% do quantitativo da turma, e, na posterior, com a realização de atividades domiciliares. A divisão dos grupos seguirá a ordem da chamada de classe.

Por exemplo: se a turma tem 20 alunos, serão formados dois grupos, sendo o primeiro constituído dos estudantes de número 1 a 10 e o segundo grupo com aqueles de numeração 11 a 20.

De acordo com a gestão, a retomada das aulas presenciais seguirá rigorosamente as medidas sanitárias orientadas pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de Fortaleza e demais autoridades de Saúde.

Como serão as fases de retorno

1ª fase

Retornam no dia 8 de setembro estudantes das séries finais da Educação Infantil, avançando até as primeiras do Ensino Fundamental I, totalizando 33,2% dos alunos matriculados. Serão contempladas as turmas:

Infantil III, IV e V

1º e 2º anos do Ensino Fundamental

2ª fase

Na segunda etapa, serão incluídos as demais séries da Educação Infantil e do Fundamental I. Representando 61,3% dos estudantes da rede municipal. As turmas são:

Infantil I e Infantil II

3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

3ª fase

Na última etapa, o cronograma chega a 100% dos alunos da Rede Municipal, mas lembrando que apenas 50% vão pro vez ao colégio. Voltam para as aulas presenciais os estudantes do:

6º, 7º, 8º e 9º anos

Educação de Jovens e Adultos

Avaliação de aprendizado

Entre os dias 17 e 27 de agosto, alunos do Ensino Fundamental farão uma avaliação de aprendizagem para identificar as principais dificuldades após mais de um ano do ensino remoto. A prova será feita presencialmente. Duas séries serão avaliadas a cada dia, no período citado.

