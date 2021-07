Covid: 44% da população com mais de 18 anos ainda não tomou vacina no Ceará

Cerca de 3 milhões de pessoas com mais de 18 anos, ou 44,75% da população cearense, ainda não foram vacinadas contra a Covid-19. A campanha de vacinação precisa se basear em projeções diante da ausência de um Censo Demográfico atualizado.

A estimativa atual do Ministério da Saúde é que 6,77 milhões de pessoas são “vacináveis” no Ceará. Porém, até a última quinta-feira (22), haviam sido imunizados com a primeira dose 3.744.209 residentes no Estado, segundo o vacinômetro estadual disponibilizado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ou seja, até o momento, 55,25% da população apta a ser vacinada no Estado foi imunizada com a D1. Com o esquema completo, somando segundas doses e doses únicas, são 1.511.201, ou 22% dos vacináveis.

A imunização em massa depende da compra, distribuição e aplicação rápida de doses. Essas atribuições são dos governos Federal, estaduais e municipais, respectivamente. No caso do Ceará, desde a última semana, o ritmo de vacinação caiu com a D1.

Isso porque, das vacinas recebidas em julho, cerca de 277 mil foram destinadas à primeira dose. Já para D2, foram enviadas quase 420 mil, uma vez que este é o mês em que grande parte dos vacinados com a D1 em abril devem retornar para completar o esquema.

Mais doses para o Ceará

Em live na tarde da última sexta (23), o governador Camilo Santana ressaltou que o Estado tem tratativas para a aquisição de doses extras da Coronavac, para ampliar a imunização.

“Temos municípios que já estão na fase de vacinar pessoas de 28 anos. Não vamos descansar enquanto não vacinarmos todos os cearenses”, garantiu.

O secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, se mostra otimista com a aceleração do processo e mantém inclusive a perspectiva de vacinar adolescentes de 12 a 17 anos até o mês de agosto.

A expectativa é que a campanha tenha avanço com a chegada do primeiro lote da vacina russa Sputnik V, com 183 mil doses, cujo desembarque no Nordeste está previsto para o dia 28 de julho, por meio do aeroporto de Recife.

Elas devem ser encaminhadas primeiro para o município de Limoeiro do Norte, onde 100% da população deve ser vacinada e será conduzido um estudo de eficácia. Em seguida, outros municípios também devem ser contemplados.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A Sesa projeta que a proteção coletiva por meio da vacina só deve ser alcançada com, no mínimo, 70% da população vacinada. O crescimento deste indicador depende diretamente da disponibilidade de doses.

Especialistas alertam que a circulação da variante Delta, oriunda da Índia, já confirmada no Brasil e provocadora de cinco mortes, até o momento, demanda urgência na imunização. Até o momento, o Ceará não registrou casos da Delta, de acordo com o secretário da saúde.





Cadastro obrigatório

Quando a vacinação do público geral acima de 18 anos foi iniciada, em junho, tornou-se obrigatório o cadastro na plataforma Saúde Digital, por onde as gestões municipais planejam o processo, seja por listagem ou agendamento.

Até a tarde de sábado (24), foram confirmados 4.995.975 cadastros, que já incluem adolescentes de 12 a 17 anos. Considerando a população geral do Estado, estimada em 9,18 milhão de pessoas, 40,75% receberam pelo menos uma dose contra a Covid-19.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

