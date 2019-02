Saúde no Carnaval: confira dicas para se divertir sem descuidar do corpo

A festa mais esperada do ano está chegando, mas para que ela transcorra com alegria e segurança é preciso manter os pés no chão. O primeiro passo é checar se a sua saúde está em dia, incluindo aí uma rotina de atividades físicas e alimentação regulada. O principal alerta vem da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Cardiovascular (SBACV), em relação ao inchaço e às dores nas pernas ocasionadas pelo excesso de tempo em pé que o folião vai passar na Carnaval.

Ao ficar muitas horas seguidas nesta posição, a tendência é aumentar o acúmulo de líquido nos pés e na pernas, gerando incômodo nos membros inferiores. Em dias quentes, o problema pode ser ainda pior, pois o calor provoca a dilatação dos vasos que desencadeia o inchaço e a desidratação, dificultando assim a circulação do sangue no organismo.

Para evitar o cansaço nas pernas e o inchaço, a dica é se hidratar e investir alguns minutos, de tempos em tempos, para descansar as pernas, de preferência deixando-as para cima.

"Uma condição física adequada, geralmente alcançada por quem faz atividade física regularmente e que está com o peso adequado, tem um papel importante na prevenção de inchaço, dores nas pernas e de problemas de saúde em geral", explica o cirurgião vascular e membro da SBACV, Marcelo Moraes.

Hidratação

Já para quem sofre com problema de varizes, a orientação é se antecipar ao problema antes dos grandes eventos. Caso não tenham tido esse cuidado, medicações e meias de compressão ajudam a prevenir dor e inchaço nas pernas, mas devem ser usadas somente com orientação médica.

Pessoas com varizes devem se programar para tratar as veias, consultando o angiologista e o cirurgião vascular. Muitas vezes, as veias precisam de um tempo para se recuperar, por isto não deixem para última hora.

Os alertas com a saúde no Carnaval vão mais além. A ingestão de álcool, por exemplo, comum nesse período, também pode levar à desidratação e piorar a circulação do sangue nas pernas.

"O consumo de bebida alcoólica em excesso afeta a saúde vascular e de todo o organismo, ainda mais quando associado a uma atividade sem pausas e com a desidratação ocasionada pelo verão. Esse combo pode levar a vários problemas no sistema circulatório, como trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral", afirma o secretário-geral da SBACV, Dr. Marcelo Matielo.

Proteção

Idosos e crianças podem desidratar com mais facilidade Foto: Bruno Gomes

A orientação para quem deseja aproveitar todos os dias de folia é não ficar longos períodos na mesma posição, seja em pé ou sentado, e se hidratar bem. "É importante lembrar que idosos e crianças podem desidratar com mais facilidade, assim, é preciso oferecer a eles líquidos, mesmo que não tenham sede", diz Dr. Moraes.

A atenção também está voltada os portadores de diabetes, condição que afeta a sensibilidade dos membros inferiores.

"Pequenos traumas em pacientes diabéticos podem levar a amputações. É importante ter cuidado redobrado com sapatos apertados, micoses, erisipelas; não andar descalço na areia ou asfalto quente para se evitar queimaduras ou cortes", alerta o cirurgião vascular e coordenador da Comissão Nacional de Atuação Multidisciplinar de Diabetes e Pé Diabético da SBACV, Dr. Eliud Garcia Duarte Júnior.

Para além da questão da circulação e da necessidade de hidratar o corpo, Dr. Ulisses dos Santos, gestor médico do HSANP, faz uma lista de cuidados. Segundo ele, é necessário ficar atento ao sol, principalmente quem vai cair na festa durante o dia. Nestes casos, não deixe de proteger a pele, seja com o Fator de Proteção Solar (FPS 15), no mínimo, uso de chapéus ou camisetas com filtros.