The Voice Brasil: Gal Costa e Alcione se apresentam ao lado de técnicos na semifinal

A semifinal do programa The Voice Brasil, exibido nesta terça-feira (1º) pela TV Globo, vai contar com as participações especiais de quatro grandes artistas reconhecidos pelo público. São eles Gal Costa, Alcione, Maria Rita e a dupla Bruno e Marrone.

Cada um deles vai se apresentar com um dos técnicos. Ivete Sangalo vai cantar ao lado de Maria Rita, enquanto Lulu Santos faz um dueto com Gal Costa. IZA, por sua vez, se apresenta com Alcione, e, por fim, Michel Teló canta com Bruno e Marrone.

Além deles, o programa vai contar com as apresentações dos oito semifinalistas, entre eles a cearense de Juazeiro do Norte, Ana Ruth. A participante vem conquistando a aprovação do público, que já a escolheu duas vezes como a mais votada nas fases que enfrentou até agora pelo Time IZA.

Na noite de quinta-feira (26), durante os shows ao vivo, a participante garantiu cantou "Uma Brasileira", dos Paralamas do Sucesso, e garantiu 44,33% do total de votos, em concorrência contra outras três participantes, Alexa Marrie, Edyelle Brandão e Luana Berti.

Já na quinta-feira (19), ela também foi a preferida do público, ao garantir 61,12% dos votos contra outras duas participantes, a baiana Edyelle Brandão, e a carioca Mari Bodas. Ana Ruth emocionou os técnicos e o público cantando a música "Oceano", de Djavan. "Ana Ruth é corajosa em todos os sentidos", disse Ivete Sangalo. "Ela, ao vivo, num dia de votação como esse, escreveu lindamente. Essa menina é um talento, um talentaço", continuou a técnica.