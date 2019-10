Taís Lopes usa termo 'piripaque' na bancada do JN com Bonner e Renata

William Bonner e Renata Vasconcelos receberam Taís Lopes e Thiago Rogeh nesta sexta-feira (18), na bancada do Jornal Nacional, que fica localizado no Rio de Janeiro. Os convidados apresentaram rotinas e expectativas para a participação na bancada jornalística mais famosa do Brasil. Taís e Thiago assumem a apresentação do Jornal Nacional por um dia e, neste sábado (19), representam seus respectivos estados, Ceará e Tocantins.

William Bonner e Renata Vasconcelos recebem Taís Lopes e Thiago Rogeh Reprodução

Na bancada, Taís revelou quase ter tido um 'piripaque' ao receber a notícia que havia sido selecionada para participar do rodízio de apresendores na comemoração dos 50 anos do JN.

"Posso ser a caçula e pode ser um clichê, mas quase eu tive um 'piripaque'. Quando que vai passar pela nossa cabeça que vamos estar de frente para William Bonner e Renata Vasconcelos?", revelou Taís, que apresenta o Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Aos 29 anos, a jornalista celebra a conquista. "Uma felicidade enorme, mais que um reconhecimento profissional, é lição de vida de que nada é impossível. Você fazer sua parte, os caminhos vão se abrir, e olha para onde eles me levaram".

A dupla de Taís, Thiago Rogeh, comparou a experiência a ser "escalado para a seleção brasileira do telejornalismo".