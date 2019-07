Taís Lopes é escolhida para apresentar uma edição do Jornal Nacional 

A jornalista Taís Lopes, da TV Verdes Mares, foi escolhida em sorteio para apresentar uma edição do Jornal Nacional (JN). Maior telejornal do País, o noticiário da Globo contará com um rodízio de apresentadores, a partir de 31 de agosto.

Taís foi a única cearense escolhida para a apresentação. Outros 26 jornalistas, todos vinculados às emissoras afiliadas da Globo, participarão do rodízio: um de cada estado da nação (e o Distrito Federal). A iniciativa vai durar três meses, aos sábados, e celebra os 50 anos de criação do noticiário.

"Receber essa notícia é de muita responsabilidade pra mim. Quero representar da melhor forma possível o meu Ceará nessa iniciativa super bacana de comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional. Vai ser um desafio enorme, mas coragem e determinação nunca me faltaram e eu vou dar o melhor de mim", disse a jornalista.

Pela TV Verdes Mares, Taís Lopes já fez reportagens para as edições do CETV 1ª Edição, Globo Esporte e ainda apresentou o Destaque VM. Hoje, a jornalista apresenta o programa Bom Dia Ceará, ao lado de Leal Mota Filho.

Ela não esconde a expectativa para ocupar a famosa bancada do telejornalismo brasileiro. "O difícil vai ser segurar a emoção ao sentar na bancada mais assistida em todo o Brasil!", admite.

Relação

Conforme Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo da TV Verdes Mares, a escolha da jornalista para apresentar o Jornal Nacional coroa a relação do noticiário com as emissoras afiliadas da Globo.

Bortoli lembra que Taís Lopes começou no Sistema Verdes Mares como estagiária da TV, hoje é apresentadora da programação local, tem identidade com o público e levará a "cearensidade" para o JN.

"Nós estamos falando do principal telejornal do País, que está completando 50 anos. E se destaca pela longevidade, conquista da audiência e credibilidade. O JN conecta o Brasil, mesmo em tempos tecnológicos. E foi o primeiro a falar para o País inteiro", reflete.

Confira os demais nomes escolhidos (e seus estados):

Amapá: Aline Ferreira.

Pará: Priscilla Castro.

Rondônia: Ana Lídia Daíbes.

Maranhão: Giovanni Spinucci.

Rio Grande do Norte: Lídia Pace.

Alagoas: Filipe Toledo.

Sergipe: Lyderwan Santos.

Paraíba: Larissa Pereira.

Bahia: Jéssica Senra.

Goiás: Matheus Ribeiro.

Mato Grosso: Luzimar Collares.

Espírito Santo: Philipe Lemos.

Santa Catarina: Fabian Londero.

Rio Grande do Sul: Cristina Ranzolin.

Pernambuco: Márcio Bonfim.

Distrito Federal: Fábio William.

Minas Gerais: Aline Aguiar.

Rio de Janeiro: Mariana Gross.

São Paulo: Carlos Tramontina.

Acre: Ayres Rocha.

Amazonas: Luana Borba.

Roraima: Ellen Ferreira.

Tocantins: Tiago Rogeh.

Piauí: Marcelo Magno.

Mato Grosso do Sul: Lucimar Lescano.

Paraná: Sandro Dalpícolo.