Show de Whindersson Nunes gravado em Fortaleza, "Adulto" estreia na Netflix

Já está no catalógo da Netflix o show "Adulto", que Whindersson Nunes gravou no Centro de Formação Olímpica (CFO), em dezembro do ano passado. A estreia nesta quinta-feira (15) foi comemorada pelo humorista. "Finalmente saiu. Meio quilo de dente na foto. Obrigado por esse momento!! Ainda parece um sonho", disse ele nas redes sociais. A gravação em Fortaleza reuniu mais de 20 mil pessoas.

O convite para se lançar na plataforma, feito pela própria Netflix, era interessante para Whindersson, que descreve a marca como "um dos melhores veículos de comunicação do entretenimento".

"A intenção é sempre crescer. Estar em um novo veículo é muito bom. Não é falta de publicidade ou mídia -a gente podia fazer [vídeo] no YouTube para sempre, se quisesse, mas gostamos de inovar mesmo, de tentar ir para outro caminho, ver se funciona ou não. Espero que mais gente nos veja", diz.

O stand-up leva o nome de "Adulto" por tratar do crescimento de Whindersson nos últimos anos, e especialmente seu casamento com a cantora Luísa Sonza. "É a fase mais adulta da minha vida, até agora", brinca. "Ninguém chega para você e fala que você é adulto. Você vai indo, e quando vê já está com um monte de problemas de adulto. O show é mais ou menos isso: a minha vida, como era e o que virou".

Volta aos palcos

O piauiense também retorna aos shows neste domingo (18), após anunciar uma depressão severa em maio e o afastamento dos holofotes. "A Volta do que Não Foi", que será apresentado em São Paulo, seguirá posteriormente para todo o Brasil.

Aos jornalistas, Whindersson explicou nesta quarta-feira (14) o motivo de ter decidido voltar a fazer espetáculos neste momento: "Quando você está mal, principalmente nesses assuntos de depressão, você fica muito naquela de 'ah vou fazer e vão dizer que eu estava mentindo, que eu estava enrolando, que eu inventei que estava doente etc'. Mas depois parei e pensei assim: se me faz bem e me ajuda -eu curto estar no palco, gosto de falar da minha vida e explicar as coisas que estão acontecendo- eu não tenho que esperar nada acontecer para fazer isso".

Aposentadoria

Sonza, segundo ele, não apenas aprova as piadas, como dá opiniões sobre elas. "Ela gosta, acha bacana. Ela até gosta muito que fale sobre a gente, sobre nossa vida".

"Mais solto do que nunca", como é descrito por seu empresário, Whindersson garante que novos trabalhos estão a caminho. "Esse negócio de data para se aposentar não existe. Todo mundo adora fazer alguma coisa. Trabalhar na mesma intensidade a vida inteira eu acho impossível, mas reduzindo, sim. Eu gosto muito de fazer filme, só que dá muito trabalho e pouco retorno. Então eu pretendo trabalhar mais alguns anos com palco e, depois, fazer filmes", contou à reportagem.