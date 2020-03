Show de Lulu Santos é adiado e de Mariana Aydar é cancelado em Fortaleza

O show da cantora Mariana Aydar em Fortaleza foi cancelado por recomendação da Secretaria de Saúde do Ceará. O evento ocorreria na noite deste domingo (15) no Cineteatro São Luiz, no Centro da capital cearense. O estado do Ceará não tem nenhum caso de coronavírus confirmado até a última atualização da Secretaria da Saude do Estado (Sesa).

Lulu Santos também anunciou o adiamento do show que faria em Fortaleza no dia 28 de março. Ele usou as redes sociais para informar ao público que a medida foi tomada por recomendação dos órgaos de saúde e que assim que for possível, uma nova data será remarcada.

> Confira os eventos culturais cancelados em Fortaleza por causa do coronavírus

No caso da apresentação de Mariana Aydar, os fãs que compraram igresso serão reembolsados, bastando apenas que compareçam às bilheterias a partir de terça-feira, às 10h, portando o ingresso e o comprovante de compra, isso para quem comprou na bilheteria do cineteatro.

Para aqueles que adquiriram por meio do site o estorno será realizado automaticamente.

Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura comunicou na tarde deste domingo (15) que por recomendação da Secretaria de Saúde e como medida preventiva, toda a programação que ocorreria neste domingo foi cancelada.



Todos que compraram seus ingressos para espetáculos no TeatroDragao do Mar e no Cinema do Dragão serão reembolsados.