Santa, mãe, sertaneja: em Quixadá, Mona Lisa ganha versões nordestinas em obras de artistas locais

Difícil medir a quantidade de releituras que a obra-prima de Leonardo da Vinci já recebeu. Versão Bowie, Marilyn Monroe, com moicano, rica, pobre, sexy… É extensa a lista. Com a exposição em cartaz na Casa de Saberes Cego Aderaldo, equipamento cultural localizado em Quixadá, a variedade só aumenta, recorrendo também ao que há de mais nosso nas artes visuais.

“Novos Olhares para Monalisa” tem curadoria de Andréa Dall’Olio e Veridiana Brasileiro, valendo-se do extenso acervo desta última para cobrir as paredes do espaço no município. No total, são 74 obras expostas para apreciação do público, pequeno recorte da quantidade total sob posse de Veridiana – são cerca de 300 outras criações, espalhadas por outros ambientes culturais do Estado.

Foto: Davi Araújo

Nelas, prevalece o trabalho de artistas da casa e variedade de técnicas de composição, além, claro, das distintas facetas da obra. “Monalisa SerTão” e "Monalisa Café é a cor mais quente" (aquarela sobre papel e café sobre papel, respectivamente, do quixadense Jandreson Gomes); “Mona Mãe” (acrílico sobre tela, do fortalezense Valber Benevides); e “Mona São Francisco” (acrílico sobre tela de Cláudio César, artista também da Capital) são uma amostra do que é possível conferir por lá.

Há ainda uma versão, de Adrileno Oliveira, feita somente com retalhos de jornais, em que a pintura se mescla a pequenas fotografias de astros como Michael Jackson; e representações dela enquanto nordestina, sertaneja e índia. As criações integram uma das atividades da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central, que acontece até domingo (28) em Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama e Senador Pompeu.

Formação

A exposição vem sendo formada há 11 anos e objetiva evidenciar a multiplicidade de resultados a partir de uma temática única, resultando numa rica composição de riqueza artística e cultural em pleno ano que Da Vinci completa 500 anos de morte.

Conforme o texto de apresentação da mostra, assinado pela própria Veridiana Brasileiro, “nas versões feitas para esta coleção, os artistas recebem a provocação para interpretar a Monalisa ao se expressarem em sua própria identidade artística. A coleção é formada em sua maioria por cearenses, mas também é representada por nomes nacionais e internacionais, em variadas técnicas como a pintura, desenho, bordado e fotografia”.

Já tendo passado por vários equipamentos culturais de Fortaleza e do interior, parte do acervo estará presente ainda neste segundo semestre na unidade do Sesc no Centro, na Rua 24 de maio. É aguardar para conferir.

Serviço

Exposição “Novos olhares para Monalisa”

Em cartaz até 26 de agosto na Casa de Saberes Cego Aderaldo (R. Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá). Entrada franca. Contato: (85) 3101-6767. Em Fortaleza, a mostra chegará em breve e ficará em cartaz na unidade Sesc do Centro (Rua 24 de maio, 692, Centro).