Parmeggio Grelhados e Lanches traz cardápio para todos os gostos

Vai ser difícil escolher: grelhados, lanches, massas, porções, saladas, sobremesas... Na hora da fome, o Parmeggio Grelhados e Lanches tem as mais diversas opções em seu cardápio – que, como o nome sugere, tem nas carnes à parmeggiana, acompanhadas de arroz com fritas ou fettuccine, um dos destaques. Mas o restaurante e sua equipe de atendimento estão prontos para atender os mais diferentes gostos, inclusive com pratos kids.

"Temos como conceito atingir todo tipo de consumidor com diferentes opções e sabores de comidas que atraem todo tipo de público. Mais que um fast food, temos como objetivo proporcionar grandes experiências e sabores na hora da refeição com preços justos, comida de qualidade e com sabor caseiro e original que todo brasileiro gosta", explica o proprietário Felipe Lima Parente Pinheiro.

A empresária conta que o Parmeggio Fortaleza pretende ser muito mais do que um fast food. O que diferencia seu menu é a qualidade dos produtos servidos aos clientes. "Desenvolvemos grandes processos e procedimentos para garantir o controle de cada produto e prato oferecido ao consumidor. Como grande diferencial, nossas receitas são caseiras e produzidas com ingredientes de qualidade, proporcionando ao cliente a experiência de comer uma comida de verdade preparada com muito amor, carinho e excelência", descreve Amanda Viana de Macedo Parente, proprietária do Parmeggio Grelhados e Lanches.

Opções saudáveis e para crianças também são servidas aos clientes do Parmeggio Fortaleza. Foto: Divulgação

Cardápio

O menu de opções indica que todos os gostos podem ser atendidos. Um leque que abrange massas, grelhados, linha fit, grill salad, lanches, beirutes, parmeggianas, porções, itens kids, sobremesas e bebidas. Tudo isso acompanhado de um atendimento qualificado. "Buscamos uma frequência na qualidade e bom atendimento ao consumidor, por meio de treinamentos, ações de desenvolvimento, sempre visando excelência e o bem-estar do nosso consumidor", observa Amanda Viana de Macedo Parente.

O Parmeggio Fortaleza é uma das cerca de 90 lojas franqueadas da marca presente em todo o Brasil. Na capital cearense, a franquia foi inaugurada em junho de 2019, "com uma grande aceitação do público. A cada dia a marca se consolida mais no mercado cearense", afirma a proprietária.

A loja, localizada no 3º piso do Shopping Via Sul, funciona todos os dias da semana: de segunda-feira a sábado das 10 horas às 22 horas e aos domingos de 11 horas às 22 horas.

Receitas são caseiras e produzidas com ingredientes de qualidade. Foro: Divulgação

Serviço

Parmeggio Grelhados e Lanches

Shopping Via Sul (3º piso) – Av. Washington Soares, 4335 – Sapiranga, Fortaleza

Telefone: (85) 3055.4749

Aberto diariamente de 10h às 22h – domingos e feriados, de 11h às 22h

Site: parmeggio.com.br

Instagram: @parmeggio_via