Nostalgia e emoção dão o tom ao show de Sandy e Junior, em Fortaleza

Os primeiros minutos da apresentação de Sandy e Junior em Fortaleza foram marcados pela nostalgia e emoção dos fãs. O show da turnê "Nossa Históra", acontece no Centro de Eventos do Ceará, nesta sexta-feira (19). Desde a primeira música "Não dá pra não pensar" que abriu o show, o público não parou de cantar um minuto sequer.

Bem antes da dupla entrar no palco, o público já fazia filas do lado de fora. Às 18 horas, quando os portões foram abertos, a multidão se aflomerou diante do palco e começou a cantar os sucessos de Sandy e Júnior.

Nos bastores, próximo à mesa de som, Noely, mãe dos artistas, Lucas Lima, esposo de Sandy e Mônica Benini, mulher de Junior, acompanhavam a apresentação.

Quando faltavam poucos minutos para o começo show, o sitema de som tocou a música Torn, de Natália Imbruglia, o público cearense acompanhou com a versão "Blá, blá, blá", de Aviões do Forró.

Sandy e Junior em Fortaleza Foto: JL Rosa

Ao subir no palco, Sandy e Junior agradeceram a presença e o carinho dos fãs cearenses."Essa turnê é tão especial pra gente. Comemorando os 30 anos do início de nossa carreira. Esse show só acontece por causa de vocês", disse Sandy, levando os fãs ao delírio.

Fortaleza é a terceira cidade a receber o show da turnê "Nossa História", que relembra os 17 anos de carreira da dupla.

Som paralisa e público canta à capela

Um problema no sistema de som paralisou o show por cerca de cinco minutos, mas nem isso diminuiu a empolgação do público. Enquanto a equipe técnica realizava os reparos, os fãs cantaram, à capela, sucessos como "Evidênias" e "Maria Chiquinha". Sandy e Junior, sentados no palco acompanharam emocionados a manifestação do público cearense.