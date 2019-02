Morre professora de ballet Goretti Quintela

A professora Goretti Quintela, fundadora de uma das escolas de ballet clássico mais tradicionais da Capital, faleceu na manhã desta sexta-feira (22). A informação foi confirmada por funcionários da escola, onde ela teria comparecido ainda na noite de quinta (21), e por familiares.

> Nomes da dança cearense lamentam a morte de Goretti Quintela

Ainda não se sabe o motivo do falecimento, entretanto, de acordo com um funcionário da Escola de Ballet Goretti Quintela, ela trabalhou na noite anterior e as suspeitas são de que um ataque cardíaco tenha ocorrido durante a madrugada.

Graduada em música pela Universidade Federal do Ceará, Goretti se formou em ballet clássico em 1977. Já foi coreógrafa do Conselho Brasileiro de Dança/RJ, além de fundadora da Escola de Ballet Goretti Quintela e da Cia. de Dança Vivência.

No Instagram oficial da escola, foi publicada uma nota de pesar: