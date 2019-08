Ivete Sangalo comenta nas redes sociais provocação de candidata cearense no The Voice

A cearense Ana Ruth, de 18 anos, que conquistou uma vaga no The Voice Brasil na terceira noite de audições do programa roubou a cena por questionar Ivete Sangalo por não ter virado a cadeira para ela. Após a repercussão, a cantora baiana usou as redes sociais para comentar a situação.

"É muito difícil a gente ouvir e virar a cadeira. São poucas cadeiras e muitos cantores bons se apresentando", disse Ivete nos stories na sua conta oficial no Instagram. A jurada se divertiu com a repercussão e elogiou a cearense natural de Juazeiro do Norte. "Coisa fofa! Ó, mulher, por que tu não virou? (risos) Linda! Você é linda! Ai, que coisa gostosa, sabia?", disse.

Ivete agradeceu ainda a oportunidade de participar do programa. "Na companhia destes cantores que a gente adora e têm sempre uma palavra de carinho, de aconchego: Teló, Iza, Lulu, Thiago, Jeniffer... É massa isso, viu? Ô sorte. Eu fico grata pela oportunidade de fazer parte disso. A gente se emociona, ri, chora. É bom demais", afirmou.

Ana Ruth compõe o time da cantora Iza. Ivete Sangalo não virou a cadeira para a cearense durante a audição. Ao fim da participação, a baiana disse que estava apaixonada pela cearense, que reagiu. "Mulher, por que tu não bateu, então?", disse.

A resposta espontânea de Ana Ruth desconcertou a cantora e repercutiu nas redes sociais.