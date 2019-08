I Festival de Música de Pedra Branca acontece com programação gratuita em agosto

A comissão organizadora do I Fest MPB 2019, Festival de Música de Pedra Branca, divulga as 20 canções selecionadas para serem apresentadas no evento, que acontece nos dias 10 e 11 de agosto, com R$ 20 mil em prêmios e acesso gratuito ao público, no Musicais Bar da Serra, no Centro de Pedra Branca, município do sertão cearense, distante 262 km de Fortaleza. O festival, produzido pelos compositores Joaquim Ernesto, Xico Barreto (ex-proprietários do histórico Cais Bar, da Praia de Iracema em Fortaleza) e Roberto Flávio, também contribui para a descentralização das atividades culturais, ao estabelecer um novo evento para o calendário cultural do Interior do Ceará.

Com eliminatória no sábado (10), às 22h, e grande final no domingo (11), o festival recebeu mais de 100 músicas inscritas, de todas as regiões do Ceará. No encerramento, domingo, será apresentado o show Futuro e Memória - Grandes Nomes da Música do Ceará, com Rodger Rogério, Téti, Davi Duarte, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Gilmar Nunes, Eudes Fraga, Rogério Franco e banda, com as canções do disco de Rogério Franco e Dalwton Moura, além de clássicos da geração do "Pessoal do Ceará".



O I Fest MPB conta com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, por meio da Secretaria da Cultura, de comerciantes e parceiros locais e das emissoras locais AM Trapiá e FM Opção. A promoção é do Musicais Bar da Serra, um empreendimento que, lembrando os bons tempos da Praia de Iracema nos anos 80 e 90, é ao mesmo tempo bar, restaurante, centro cultural e espaço para shows, apostando na música brasileira e nos compositores cearenses e ampliando a diversidade de opções oferecidas à população do município, para além do forró da grande indústria e de outros ritmos e artistas que ocupam espaços mais frequentemente nos veículos de comunicação.



Canções e compositores selecionados:



1. À toa - Paulo Araujo e Luciano Franco

2. Canção noturna - Ciribáh Soares e Silvio Barreira

3. Deixa assim - Edmar Gonçalves

4. De onde vim - Pedro Frota

5. Estrangeiro - Eugênio Leandro e Diogo Fontenelle

6. Flor do algodão - Fernando Rosa

7. Meu pai - Marcio Resende e Lu Resende

8. Obstinação - Marisol Senese - fortaleza

9. Para e repara (no Ceará) - Bárbara Xavier

10. Ponto cego - Caio Castelo

11. Querê querer - Tiago Nogueira - Juruviara

12. Rainha do sertão - Eudes Fraga e Ruy Edmundo

13. Tempo da lição - Serrão de Castro e José Pimentel

14. Voz e violão - Lúcio Ricardo

15. Xote paradiso - Davi Duarte

16. Pedra branca é o meu lugar - Arinilson Américo

17. Refúgio (Guaramiranga) - Francisco de Assis e Leonardo Araújo

18. Vida maré (estáticos) - Lia de Almeida Costa

19. O mapa da fome está na minha cara - Gessé Rodrigues

20. Uma família e um casarão - Luiz Alves da Silva

"O evento vai divulgar e incentivar a criação e produção musical, revelar talentos, promover intercâmbio cultural entre artistas de todas as regiões do Brasil, e proporcionar lazer cultural gratuito para a cidade de Pedra Branca, Sertão Central, e outras cidades do Interior, além da participação de compositores de Fortaleza", destaca Joaquim Ernesto, um dos idealizadores e coordenadores do festival.



"Além de mostrar as 20 canções participantes e de oferecer a chance de vermos no palco nomes históricos da música do Ceará, como Rodger Rogério, Téti, Calé Alencar, Edmar Gonçalves, Davi Duarte, Rogério Franco, Gilmar Nunes, entre outros, o festival também trará benefícios gerais para a cidade, com o incremento do comércio e dos serviços em geral, além de ressaltar Pedra Branca no mapa cultural do Estado do Ceará e do Brasil", complementa Ernesto, compositor experiente em festivais Brasil afora, tendo sido premiado inúmeras vezes e agora utilizando essa experiência na produção do I Fest MPB.

Serviço

Fest MPB 2019 - Festival de Música de Pedra Branca-CE.

Sábado, 10/8, 22h, e domingo, 11/8, 21h, em Pedra Branca, no Musicais Bar da Serra

Entrada franca em toda a programação

Mais informações: (85) 99988-1981