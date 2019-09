Globoplay disponibiliza gratuitamente episódios da série Aruanas por uma semana

A partir desta quinta-feira (5) até o dia 12 setembro, os episódios da série "Aruanas" estão liberados na plataforma de streaming Globoplay. Taís Araujo, Leandra Leal, Débora Falabella e Thainá Duarte protagonizam a trama sobre ativismo ambiental. O conteúdo exclusivo foi disponibilizado em celebração ao Dia da Amazônia, data criada para conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo.



A ficção tem como maior fonte de inspiração a realidade e conta a história de um grupo de quatro defensoras do meio ambiente que lutam contra uma mineradora de garimpo ilegal na floresta. ‘Aruanas’ é um convite à luta, ao engajamento e discussão sobre a importância dos ativistas ambientais e da floresta amazônica, uma vez que o bioma estoca 90 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a uma década de emissões globais de gases de efeito estufa. Também armazena 20% da água doce do planeta e é lar de mais de 50% da biodiversidade do planeta, com mais de 10 mil espécies de plantas. A Amazônia em pé garante muito mais vida do que desflorestada.



Nos últimos 12 meses, entre janeiro e julho, o desmatamento da floresta aumentou 15% - um total de 3.348km² de área. A maior floresta tropical do planeta, que ocupa 9 países da América do Sul, tem sofrido ataques constantemente que não só prejudicam o bioma como também a humanidade. E em 2019, o Brasil segue ocupando um dos primeiros lugares no ranking de país que mais mata defensores do meio ambiente.



Em ‘Aruanas’, três amigas idealistas fundam a ONG ambiental Aruana e investigam as atividades de uma mineradora que atua na Amazônia, onde estranhos fatos ocorrem: pedidos de socorro anônimos, pessoas adoecendo de forma misteriosa, assassinatos e ameaças aos povos indígenas. As ativistas, cada uma em sua trilha investigativa, criam um mosaico de evidências que leva a um grande esquema de crimes ambientais envolvendo garimpos ilegais e uma renomada mineradora nacional. Enquanto desvendam uma perigosa teia de crimes e segredos, essas mulheres precisam lidar com seus próprios fantasmas e dramas pessoais. A série é uma coprodução Globo e Maria Farinha Filmes original para Globoplay, escrita por Estela Renner e Marcos Nisti, com colaboração de Pedro de Barros.



Sob a direção artística de Carlos Manga Jr. e direção geral de Estela Renner, a série contou com a parceria técnica do Greenpeace e conta o apoio de algumas das maiores e mais importantes organizações sociais de direitos humanos e ambientais do mundo, como ONU Meio Ambiente, Anistia Internacional, Alana, APIB (Associação dos Povos Indígenas do Brasil), Conectas Direitos Humanos, Global Witness, Greenfaith , Imazon, Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Instituto Socioambiental, Iser (Instituto de Estudos da Religião), , Justiça Global, Open Society, Foundations, Rainforest Interfaith Initiative, WWF Brasil, 350 Org, entre outras.



Como entretenimento com causa e informativo, ‘Aruanas’ foi lançada mundialmente no dia 2 de julho, chegando a mais de 150 países, com legendas em 11 idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, holandês, russo, árabe, hindi, turco e coreano. A série está disponível em aruanas.tv, em um ambiente powered by Vimeo, onde poderá ser comprada por US$ 12,90 - com exceção da semana entre 5 e 12 de setembro, que tem conteúdo gratuito. De julho a outubro, 50% das vendas serão doadas para uma iniciativa (a ser revelada) de proteção da floresta amazônica.