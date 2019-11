Fortaleza sedia mostra gastronômica gratuita e aberta ao público

Os formandos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) irão comandar a 1ª Mostra de Gastronomia e Cultura Alimentar de Fortaleza. A programação tem início nesta segunda-feira (25), às 19h, e segue até quarta (27), com aulas de culinária, feira de pequenos empreendedores e agricultores, além de palestras e aulas com chefs convidados. As atividades são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição presencial a partir de 12h desta terça.

Durante a construção do aprendizado os estudantes tiveram contato com as várias faces da gastronomia: cultura com ênfase no regionalismo cearense;∙ respeito aos ingredientes; uso correto das técnicas; consumo consciente; sustentabilidade na prática do processo de trabalho e valorização da cadeia produtiva. A nossa proposta é compartilhar esse conhecimento com a comunidade”, afirma Damaris Barros, coordenadora pedagógica da EGSIDB.

Um coquetel para empresários do setor gastronômico abrirá as atividades logo mais à noite. As aulas de cozinha básica, confeitaria e panificação serão ministradas pelos alunos, amanhã e depois, de 14h às 18h. O público poderá fazer até três oficinas por dia, cuja duração varia entre 45 minutos e 1 hora e 30 minutos, incluindo degustação. No total, serão 24 oficinas.

Turma de Cozinha Básica (2019) da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) Divulgação

Na Cozinha-Show, com capacidade para até 40 pessoas, chefs convidados e ex-alunos irão compartilhar receitas em seis momentos. Já no Terraço, um lounge será montado para que pesquisadores, produtores e personagens responsáveis por escrever a cultura alimentar do Estado do Ceará compartilhem suas histórias de vida e profissionais em conversas informais.

A Feira Gastronomia Empreendedora, por sua vez, vai reunir 10 stands de agricultores familiares e pequenos empreendedores, entre ex-alunos e moradores da comunidade.

Turma de Confeitaria (2019) da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) Divulgação

Selene Penaforte, superintendente da EGSIDB, destaca que o objetivo da atividade é estimular os estudantes a desenvolver a criatividade, praticar as técnicas e todo conhecimento adquirido durante o seu processo de formação, através da utilização de sabores e aromas nordestinos, na construção de um produto que resgate e expresse a cozinha regional cearense.

“Também queremos levar ao público a disseminação da cultura alimentar, resgatando os ingredientes regionais que entraram em desuso ao longo do tempo, gerando o sentimento de pertencimento e fomentando a valorização da identidade e da gastronomia local. E, claro, mostrar para o mercado o diferencial na formação dos estudantes da nossa instituição”, afirma.

Serviço

1ª Mostra de Gastronomia e Cultura Alimentar - De 25 a 27 de novembro. Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Mucuripe, Fortaleza-CE. Mais informações: (85) 3263-9726 | (85) 3248-8091 - Programação completa no site da Escola.