Filme de cearense Karim Aïnouz vence prêmio no Festival de Cannes 2019

O filme “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, do diretor cearense Karim Aïnouz, ganhou o prêmio de melhor filme na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2019, nesta sexta-feira (24). A estreia no Brasil está prevista para novembro.

Ao receber o prêmio, o diretor declarou que o Brasil está passando por "momento de intolerância muito forte", com "ataques gigantes" à cultura e à educação. "Dedico à vivacidade do cinema brasileiro."

Inspirado no livro homônimo de Martha Batalha, a trama gira em torno de duas irmãs que são separadas e acabam vivendo vidas, cada uma à sua maneira, assoladas pelo machismo. A produção deve estrear em novembro no país.



Criado numa família de mulheres, Aïnouz conta que, antes de aceitar o convite para dirigir o filme, já nutria um desejo de falar da geração de sua mãe e se embrenhar nas histórias de pé de ouvido que escutava na infância -e também nas que não escutava.