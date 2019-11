Filho mais velho de Wesley Safadão ganha segunda festa de aniversário

O filho mais velho de Wesley Safadão, Yhudy, completou 9 anos no último final de semana e ganhou uma segunda festa de aniversário na noite de ontem (27). O cantor, que estava na segunda edição do "WS on board" na data do aniversário do filho, organizou a comemoração com familiares dois dias após a festa preparada por Mileide Mihaile.

O aniversário foi uma festa do pijama e teve como temática a vitória do Flamengo no campeonato Libertadores da América. Os convidados poderam aproveitar uma divertida programação com direito à pula pula, jogo de futebol e barracas de dormir, organizados pelo cantor e sua esposa, Thyane Dantas.

Wesley Safadão e Mileide Mihaile compartilham a guarda do filho. No ano passado, Yhudy comemorou seu aniversário a bordo do cruzeiro com o pai na primeira edição do "WS on board".