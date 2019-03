Esgotam em duas horas ingressos da pré-venda para show de Sandy e Junior em Fortaleza

Como já era de se esperar, foi enorme a procura para a pré-venda dos ingressos da turnê de Sandy e Junior. Os bilhetes de todos os setores para a apresentação em Fortaleza esgotaram em cerca de duas horas, confirmou a assessoria de imprensa. Todas as 10 cidades por onde a turnê "Nossa História" passará tiveram os ingressos encerrados ainda pela manhã. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a oferta só durou uma hora.

A pré-venda online dos ingressos foram iniciadas às 10h desta quarta-feira (20), apenas para clientes do cartão de crédito Elo. A compra pelo site chegou a gerar uma fila virtual de 187 mil pessoas.

Quem não conseguiu comprar o ingresso lamentou e brincou com a situação na internet. No Twitter, o assunto ficou entre os mais comentandos do dia.

Status: tentando segurar o sonho na cabeça e, ao mesmo tempo, tentando lidar com a frustração de, provavelmente não ir para #sandyejuniornossahistória 😭😭😭😭 pic.twitter.com/xfLkcIYM55 — Amanda 🧚‍♀️ (@AdnamaGP) 20 de março de 2019

A venda para o público em geral no site começará a partir de 00h01 (horário de Brasília) da sexta-feira (22). Já a compra física será a partir das 10h, do mesmo dia, no Ticket Shop do Shopping Iguatemi.

O show em Fortaleza será no dia 19 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, que tem capacidade para um público de 15 mil pessoas.

Confira valores dos ingressos para show em Fortaleza:

Pista 1º lote - R$ 90 (meia) e R$ 180 (Inteira)

Pista 2º lote - R$ 100 (meia) e R$ 200 (Inteira)

Pista 3º lote - R$ 110 (meia) e R$ 220 (Inteira)

Frontstage 1º lote - R$ 140 (meia) e R$ 280 (Inteira)

Frontstage 2º lote - R$ 150 (meia) e R$ 300 (Inteira)

Frontstage 3º lote - R$ 160 (meia) e R$ 320 (Inteira)

Pacote Gold - R$ 350 (inclui entrada antecipada, água, credencial diferencial e acesso a passagem de som dos cantores)