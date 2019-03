Sandy e Junior em Fortaleza: pré-venda de ingressos para show começa nesta quarta-feira (20)

A pré-venda de ingressos para a turnê de Sandy e Junior começou nesta quarta-feira (20) apenas para clientes do cartão Elo. A dupla fará show em Fortaleza no dia 19 de julho, no Centro de Eventos do Ceará.

A pré-venda (online e física) começou às 10h (horário de Brasília). A bilheteria oficial será no Ticket Shop do Shopping Iguatemi, que não cobrará taxa de conveniência.

Para o público geral (sem o cartão), a venda de entradas começa na sexta-feira (22). Será a partir das 00h01 (horário de Brasília).

Além da capital cearense, outras nove cidades receberão show da dupla neste ano: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Recife e Salvador.

A turnê é intitulada "Nossa História" e comemora os 30 anos desde a primeira parceria musical dos irmãos.

Confira valores dos ingressos para show em Fortaleza:

Pista 1º lote - R$ 90 (meia) e R$ 180 (Inteira)

Pista 2º lote - R$ 100 (meia) e R$ 200 (Inteira)

Pista 3º lote - R$ 110 (meia) e R$ 220 (Inteira)



Frontstage 1º lote - R$ 140 (meia) e R$ 280 (Inteira)

Frontstage 2º lote - R$ 150 (meia) e R$ 300 (Inteira)

Frontstage 3º lote - R$ 160 (meia) e R$ 320 (Inteira)

Pacote Gold - R$ 350 (inclui entrada antecipada, água, credencial diferencial e acesso a passagem de som dos cantores)