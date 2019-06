Encontro de artistas e aprendizes da música regional anima Tauá

A agenda do mês junino, período mais animado do ano para a cultura popular nordestina, traz o 1º Encontro das Orquestras de Sanfonas. O evento acontece hoje (7), a partir das 19 horas, em Tauá, cerca de 350 km de Fortaleza, com a participação de crianças, adolescentes e adultos da Escola de Música Feitosa. A programação contará ainda com músicos renomados do Ceará, a exemplo do sanfoneiro Zé do Norte e de músicos da Camerata da Universidade de Fortaleza – Unifor.

A abertura do evento contará com uma homenagem ao Chanceler Dr. Airton Queiroz, em agradecimento aos 5 anos de implantação da Orquestra Sanfônica da Unifor, que funciona junto à Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. Na sequência, terá a apresentação das orquestras com repertório composto de músicas nordestinas, bem como Morte do Vaqueiro, Escadaria, Milonga, Meu Pé de Serra, Anunciação, João e Maria, Gostoso Demais, Vida de Viajante, Juazeiro, dentre outras.

> Professor de sanfona, Pedrinho Feitosa, partilha saber com crianças e adolescentes

A proposta desse 1º Encontro das Orquestras de Sanfonas, segundo o professor Pedrinho Feitosa, idealizador do evento, é oferecer oportunidade para que os alunos possam mostrar o conhecimento absorvido ao longo das aulas de música, além de promover um espetáculo em que reúna cultura, música de qualidade, interação, desenvoltura, inclusão e revelação de talentos. "Este projeto busca a evolução quanto à formação cidadã e profissional destes artistas, onde o intuito maior é fomentar e fortalecer a nossa cultura popular nordestina, reativando as nossas raízes e incentivando outras pessoas", completa o professor.

Para este evento, subirão ao palco cerca de 80 alunos da Escola de Música Feitosa, atualmente com 150 inscritos, dentre eles, nomes que já ecoam no cenário da música regional, a exemplo de Luis Porfírio e Sarah Matias. Estes dois, inclusive, estão entre as atrações de hoje. “Tem alunos que percorrem cerca de 100 quilômetros para aprender”.

Em torno de 50% dos alunos não têm condições de pagar a mensalidade, então o comércio local está apadrinhando algumas destas crianças e adolescentes. “Graças às parcerias e aos apoios, estamos conseguindo manter a escola aberta por um desejo próprio de proporcionar, a outras crianças, a mesma oportunidade que eu tive de conhecer e conviver com a música”, completa Pedrinho.

Serviço

1º Encontro das Orquestras de Sanfonas

Quando: nesta sexta-feira (7), a partir das 19 horas

Onde: Clube das Acácias, Rua Isaías Setúbal da Paixão, 33. Planalto dos Calibris, Tauá