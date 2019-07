Ednardo reage ao uso de "Pavão Mysteriozo" em manifestação pró-Moro e quer processar responsáveis

O cantor cearense Ednardo reagiu com indignação ao uso da música "Pavão Mysteriozo", clássico da MPB de sua autoria, durante as manifestações de apoio ao juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Nesta segunda (1º), o artista se manifestou contra uma mobilização que ocorreu na praia de Boa Viagem, no Recife (PE), no último domingo (30 de junho), com o argumento de que "não se pode utilizar uma obra sem consentimento do autor para fins que absolutamente ele não concorda".

Crítico da atual gestão do Governo Federal, Ednardo disse ainda, em sua conta pessoal no Facebook, que deve encaminhar um processo na Justiça contra os responsáveis pelo uso supostamente indevido. "Está demais a falta de vergonha sendo utilizada como arma política por um governo que não se sustenta em seus pés", opinou o artista.

Ednardo revelou que foi comunicado do fato por amigos do Recife, Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). "Colocaram a música 'Pavão Mysteriozo', gravada de meu disco e com minha voz, em um dos caminhões de som para o público cantar, como se eu estivesse dando um 'aval'. Já sabemos os nomes dos responsáveis, tem deputado estadual de Pernambuco e a empresa de sonorização contratada por ele", sinalizou.

Disco

Além da polêmica, o artista acaba de entrar em estúdio para encaminhar a gravação de seu novo disco. No mesmo perfil no Facebook, Ednardo adiantou que está desde ontem (1º), gravando com uma "equipe excelente". "Ainda não sei o tempo de realização, portanto estarei um pouco sem comparecer no Facebook", despistou o autor de "Terral", dentre outros sucessos do repertório da MPB.

Aos poucos, o cearense revela a concepção do novo álbum. Três dias antes, em post do último dia 27 de junho, o artista interagiu com seus seguidores, publicando um desenho e uma foto que estariam no projeto gráfico do disco.