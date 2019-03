Documentários cearenses são selecionados para o festival É Tudo Verdade

Dois filmes de cineastas cearenses estão entre os selecionados para a 24ª edição do festival internacional de documentários É Tudo Verdade. As produções serão exibidas gratuitamente em abril em São Paulo e no Rio de Janeiro. Neste ano, 66 filmes foram selecionados para o festival, um dos eventos classificatórios para o Oscar.

Na competição brasileira de médias e longas-metragens, o cineasta Wolney Oliveira compete com o filme "Soldados da Borracha", que conta a história de sobreviventes da extração de látex na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os quais, mais de 60 mil nordestinos que emigraram para o lugar. O filme entra na disputa com outros seis produções.

Em "A Primeira Foto", Tiago Pedro tenta reconstruir, a partir de imagens, as memórias de um pai ausente

O cineasta Tiago Pedro teve o filme "A Primeira Foto" entre os nove selecionados para a competição brsileira na categoria curta-metragens. Na produção, diretor tenta reconstruir a memória do pai, de que não se lembra, por meio de fotografias.

Os filmes premiados nas competições de curtas e longa-metragens do É Tudo Verdade estarão automaticamente classificados para serem examinados para a disputa do Oscar do próximo ano. Entre os 1.600 títulos inscritos, 66 foram selecionado para esta edição do festival.

Neste ano, o evento destaca, em homenagem, parte da produção documental de Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), diretor de clássicos como "Vidas Secas" (1964). O É Tudo Verdade ocorre entre os dias 4 e 14 de abril em São Paulo e 8 e 14 de abril no Rio de Janeiro.

Confira os filmes selecionados para as competições:

Competição brasileira: médias e longas-metragens

Cine Marrocos (dir. Ricardo Calil, 2018)

Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos (dir. Daniela Broitman, 2019)

Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar (dir. Marcelo Gomes, 2019)

Niède (dir. Tiago Tambelli, 2019)

Rumo (dir. Flavio Frederico e Mariana Pamplona, 2019)

Soldado Estrangeiro (dir. José Joffily e Pedro Rossi, 2019)

Soldados da Borracha (dir. Wolney Oliveira, 2019)



Competição internacional: longas ou médias-metragens

A Beira (dir. Alison Klayman, EUA, 2018)

“Agora Algo Está Mudando Lentamente” (dir. Mint Film Office, Holanda, 2018)

O Caso Hammarskjöld (dir. Mads Brügger, Dinamarca, Noruega, Suécia e Bélgica, 2019)

Defensora (dir. Rachel Leah Jones e Philippe Bellaïche, Israel, Canadá e Suíça, 2019)

Encontrando Gorbachev (dir. Werner Herzog e Andre Singer, Reino Unido, EUA e Alemanha, 2018)

Hungria 2018 - Bastidores da Democracia (dir. Eszter Hajdu, Hungria, 2018)

Meu Amigo Fela (dir. Joel Zito Araújo, Brasil, 2019)

Piazzolla: Os Anos do Tubarão (dir. Daniel Rosenfeld, França e Argentina, 2018)

Reconstruindo Utoya (dir. Carl Javér, Suécia, Noruega e Dinamarca, 2018)

Retrato Chinês (dir. Wang Xiaoshuai, Hong Kong, 2018)

Testemunhas de Putin (dir. Vitaly Mansky, Letônia, Suíça e República Checa, 2018)

Ziva Postec. A Montadora por Trás do Filme ‘Shoah’ (dir. Catherine Hébert, Canadá, 2018)



Competição brasileira: curtas-metragens

As Constituintes de 88 (dir. Gregory Baltz, RJ, 2019)

Kerexu (dir. Denis Rodriguez e Leonardo Remor, RS, 2018)

Nome de Batismo - Frances (dir. Tila Chitunda, PE, 2019)

Partir (dir. Sonia Guggisberg, SP, 2018)

Planeta Fábrica (dir. Julia Zakia, SP, 2019)

A Primeira Foto (dir. Tiago Pedro, CE, 2018)

Retratos Sobre o Não Ver (dir. Erik Gasparetto, PR, 2018)

Sem Título # 5: A Rotina Terá seu Enquanto (dir. Carlos Adriano, SP, 2019)

Vento de Sal (dir. Anna Azevedo, RJ, 2019)



Competição internacional: curtas-metragens

2001 - Faíscas na Escuridão (dir. Pedro González Bermúdez, Espanha, 2018)

O Costureiro Debaixo da Ponte (dir. Banpark Jieun, Coreia do Sul, 2018)

As Instruções (dir. Filip Drzewiecki, Polônia, 2018)

Lily (dir. Adrienne Gruben, EUA, 2018)

O Mar Enrola na Areia (dir. Catarina Mourão, Portugal, 2018)

Na Boca da Mina (dir. Brandán Cerviño, Cuba, 2018)

Na Nossa Casa (dir. Iban Colón, Espanha, 2018)

Nove Cinco (dir. Tomás Arcos, Chile, 2018)

Swatted (dir. Ismaël Joffroy Chandoutis, França, 2018)



Competição latino-americana

A Arrancada (dir. Aldemar Matias, França, Cuba e Brasil, 2019)

Está Tudo Bem (dir. Tuki Jencquel, Venezuela e Alemanha, 2018)

Hoje e Não Amanhã (dir. Josefina Morandé, Chile, 2018)

A Liberdade É uma Palavra Grande (dir. Guillermo Rocamora, Uruguai e Brasil, 2018)

Maricarmen (dir. Sergio Morkin, México, 2019)

Piazzolla: Os Anos do Tubarão (dir. Daniel Rosenfeld, França, 2018)