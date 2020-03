Casa de Vovó Dedé suspende atividades por 15 dias por prevenção ao coronavírus

A Casa de Vovó Dedé, instituição sem fins lucrativos localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza, informou pelas redes sociais a suspensão das atividades por 15 dias.

Em nota, a casa destacou: "Compreendemos que os jovens assistidos por nossa instituição não devem correr o menor risco em relação à sua saúde. Muitas dessas crianças e desses jovens convivem com pessoas com faixas etárias acima dos 60 anos - os mais vulneráveis aos ataques do vírus".

Além disso, comunicou ainda que estão tomando todas as providências para que os alunos gozem das melhores condições de vida.

A recomendação da equipe é que os usuários acompanhem as redes sociais (instagram e facebook) para que saibam quando acontecerá o retorno das atividades.

Nota, na íntegra, divulgada pela Casa de Vovó Dedé

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.