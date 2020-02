Boninho confirma volta do quarto branco e diz que 'teto vai apertar'

View this post on Instagram

Então. Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0!!! E pra pressionar o teto vai apertar!! Em breve! Bora BBB. #reality #bbb20 @bbb @redeglobo #redebbb