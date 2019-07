Beyoncé é acusada de copiar músico sul-africano Petite Noir em clipe

Lançado por Beyoncé na última terça-feira (16), o clipe de "Spirit", da trilha sonora do filme "O Rei Leão" foi acusado de plágio. O vídeo teria muitas semelhanças com o de "La Maison Noir: The Gift and The Curse", do músico sul-africano Petite Noir, lançado em 2018. Petite Noir é um músico de afrobeat e hip-hop nascido em Bruxelas, filho de pai congolês e mãe angolana, que adotou a África do Sul como país.

O perfil Diet Prada no Instagram, conhecido por apontar semelhanças entre trabalhos criativos, fez uma montagem comparando os dois trabalhos. Beyoncé e seus bailarinos fazem coreografias e poses similares às que aparecem no clipe do cantor sul-africano e, na cena em que aparece com sua filha Blue Ivy, de sete anos, sete bailarinos usam roupas azuis e laranjas, assim como no trabalho de Petite Noir. A diretora de fotografia do clipe do artista, Gabrielle Kannemeyer, disse ter reconhecido suas referências no trabalho de Beyoncé. "Obrigada por me chamar a atenção para isso", escreveu em sua conta no Twitter.

Essa não é a primeira semelhança apontada pelo perfil. No dia seguinte à estreia do clipe, a conta chamou a atenção para o figurino vermelho usado por Beyoncé e suas bailarinas. No filme "Suspiria: a Dança do Medo" (2018) , de Luca Guadandino, as atrizes usam um vestido parecido.

"Spirit" faz parte do álbum chamado "The Lion King: The Gift", produzido por Beyoncé e inspirado no filme da Disney. O disco contou com a participação de artistas do continente africano e com a colaboração de artistas pop como seu marido, Jay-Z, além de Kendrick Lamar e seu companheiro de elenco Donald Glover. Beyoncé dubla a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que tem a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

Confira os dois clipes: