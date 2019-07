'O Rei Leão': Beyoncé lança música para trilha sonora e prepara álbum inspirado no filme

Beyoncé lançou na manhã desta quarta-feira (10) o single "Spirit". A música integra o álbum "O Rei Leão: O Presente" - “The Lion King: The Gift” no título original -, que será lançado em 19 de julho. O disco tem curadoria e produção da cantora e reunirá artistas de todo o mundo e sons da África.

No live-action de "O Rei Leão", Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

No Brasil, é Iza quem interpreta a felina Nala e Ícaro Silva fica responsável pela dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.

A nova versão da animação, que fez sucesso anos anos, 1990, agora é retratada em uma forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade. A direção é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).

Confira música "Spirit":