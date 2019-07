Beyoncé celebra cultura africana em novo clipe de 'Spirit' ao lado da filha Blue Ivy

Beyoncé, 37, lançou na noite desta terça-feira (16) o clipe de sua nova música inédita chamada "Spirit". A canção, que faz parte do álbum produzido e inspirado no novo filme de "O Rei Leão", ganhou um vídeo em que a cantora celebra a cultura africana ao lado de seu balé e de sua filha Blue Ivy, 7.

O novo clipe de Beyoncé não traz apenas cenas do live-action que estreará no mundo todo esta semana, mas também a cantora ao lado de seu balé com roupas mega produzidas, muito bem pensadas em relação às cores escolhidas, e em cenários paradisíacos.

A canção "Spirit" faz parte do álbum chamado "The Gift", que foi produzido por Beyoncé e inspirado no filme "O Rei Leão". Além de Beyoncé, ela chamou um time de peso para interpretar as canções composto por nomes como Jay-Z, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Salatiel, Childish Gambino (Donald Glover), Wiz Kid e outros. Ele será lançado nesta sexta-feira (19).

Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

No Brasil, a cantora Iza será a intérprete da felina Nala, e Ícaro Silva fará a dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.