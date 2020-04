BBB 20: Thelma é campeã com 44,10% dos votos e leva prêmio de R$ 1,5 milhão

Em disputa acirrada entre as três finalistas, Thelma Regina sagrou-se a vencedora do BBB 20, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, além de um carro. A campeã conseguiu 44,10% dos votos, enquanto Rafa obteve 34,81%, e Manu Gavassi, 21,09%.

A final do programa contou com as participações de todos os outros brothers e sisters da edição, mas por meio de interações à distância, já que não houve a presença do público no estúdio em razão da pandemia do novo coronavírus.

Edição histórica



O BBB 20 teve início em 21 de janeiro, surpreendendo o público na escolha do elenco. Além de nove participantes escolhidos entre inscritos de todo o Brasil e que passaram por testes de seleção, a produção do programa trouxe outros nove nomes já conhecidos do público em diversas áreas, como atores, atletas e digital influencers, formando assim os grupos "Pipoca" e "Camarote". Dois outros concorrentes foram ainda trazidos de outra dinâmica já conhecida dos fãs do programa, a Casa de Vidro, e entraram no reality logo após a segunda eliminação.

Em edição histórica, o BBB chegou a bater o recorde mundial de maior votação pública televisiva já ocorrida, tomando o lugar do reality norte-americano American Idol. O marco foi no paredão entre Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Felipe Prior, que obteve 1.532.944.337 votos. Este último foi o eliminado da vez, com 56,73%.

Além disso, esta foi a edição que mais tempo passou no ar, somando 98 dias de programa.