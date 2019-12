Atrações do Réveillon Fortaleza são divulgadas; lista tem Alok, Fagner e Matheus e Kauan

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (20), as atrações musicais do Réveillon 2020 no Aterro da Praia de Iracema. Confira a lista abaixo:

Alok

Fagner

Jorge Ben Jor

Matheus e Kauan

Nando Reis

Simone e Simaria

Chambinho do Acordeon

Falcão

Marcos Lessa - Vencedor do Festival da Música de Fortaleza

Jonnas Alves

Ludmila Amaral

Marcus Café

Paulo José

Roberta Fiuza

Waldonys

Mastruz com Leite

Calcinha Preta

Limão com Mel

O cantor Fagner compõe a lista de atrações do show de Réveillon do Aterro da Praia de Iracema Reprodução





12 minutos de fogos

A queima de fogos em Fortaleza terá 12 minutos. O espetáculo terá sincronia de luzes e nove músicas. Estão programadas para tocar durante a virada do ano:

“Rainbow” de Beethoven;

“Summer (Remix)” – Calvin Harris;

2002 Fifa World Cup Official Anthem;

“Final Countdown” – Europe;

“Maria Callas” – Carmen Prelude;

“Waiting for Love” – Avicii;

“Reflections Of Earth” – Illuminations;

“Lovers On The Sun” – David Guetta;

“Voices” - Vangelis.

Conforme documento de licitação, publicado no Portal de Compras do Município, o show piromusical, no Aterro da Praia de Iracema, custará R$1,2 milhão.