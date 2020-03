Inscrições para os Laboratórios de Criação do Porto Iracema das Artes encerram na quinta-feira (19)

A oportunidade de inscrever projetos artísticos nos Laboratórios do Porto Iracema das Artes segue somente até quinta-feira (19). Um total de 29 propostas, divididas entre as linguagens de artes visuais (8 vagas), cinema (6), dança (5), música (5) e teatro (5), será selecionada. A submissão de trabalhos é realizada exclusivamente por meio do site da instituição.

Pensando no público interessado, coordenadores de cada linguagem realizam um plantão tira-dúvidas. De hoje até quarta-feira (18), das 9h às 21h, os gestores respondem todas as questões de candidatos e candidatas. Outra ajuda pontual acontece na terça-feira (17). Na ocasião, o Porto Iracema também realiza uma "live" pelo Instagram da Escola. É hora de se informar e correr com as propostas.

Segundo a diretora da instituição, Bete Jaguaribe, após sete edições da iniciativa, o balanço é dos mais positivos. Em 2020, a expectativa é consolidar cada vez mais a experiência e que os projetos selecionados ganhem potência durante o desenvolvimento de cada expressão selecionada.

"Com esse tempo de execução do projeto, ele está superamadurecido, diferentemente dos primeiros anos. Como é um modelo bastante novo, não se tinha referência e algumas questões foram aprendidas mesmo durante o processo. Ano passado já foi assim, sentimos uma apropriação muito grande do Laboratório. Temos respostas para situações que antes não tínhamos. O processo criativo exige uma generosidade de todos os envolvidos. É um processo tenso, provocativo e a equipe está amadurecida nesse sentido", destaca a gestora.

Os Laboratórios de Criação do Porto Iracema são espaços de experimentação, pesquisa e desenvolvimento de projetos culturais. A formação é realizada em regime de imersão ao longo do ano e culmina numa apresentação final para o público.

A escolha dos projetos obedece a três etapas e o resultado final será divulgado no dia 28 de maio. Participante da edição 2019, Natália Rebouças divide a experiência de integrar a linguagem música. Ao lado de Letícia Monteiro, a artista desenvolve a força sonora da banda Pulso de Marte. O fruto desse trabalho já circula. O duo lançou na última sexta (13) o EP "Marte é Mulher", com quatro canções.

"Foi um trabalho intenso, de muita pesquisa ao lado da tutora Raquel Virginia (As Bahias e a Cozinha Mineira). Trabalhamos muitas demandas artísticas, como processo de composição, corpo, voz, além de questões de produção executiva mesmo, já que somos um projeto independente, por tanto também somos as empresárias da nossa banda", pontua.

A tutoria mencionada por Natália Rebouças é escolhida de acordo com a necessidade de cada projeto. E este acompanhamento, inclusive, é um dos diferenciais desta iniciativa. Para participar do processo seletivo é preciso idade mínima de 18 anos e não ter sido proponente ou colaborador (a) em nenhuma das cinco linguagens (nas últimas duas edições).