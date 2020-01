Grupos de reisado e outras expressões natalinas apresentam-se nesta segunda (6), em Fortaleza

O Dia de Reis, celebrado neste 6 de janeiro, será de muitos encontros na cidade de Fortaleza. A data encerra o ciclo natalino e, por isso mesmo, reunirá diferentes expressões culturais vinculadas ao período em vários bairros da Capital, a exemplo de Benfica, Pici e Centro.

O grupo Brincantes do Cordão do Caroá, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará em atividade desde 2003, apresenta amanhã o espetáculo “Dia de Reis nos Jardins da Reitoria” a partir das 19h, no Benfica. Os participantes vivenciam o Reisado de Congo, inspirados nos Discípulos de Mestre Pedro (Reisado dos Irmãos), de Juazeiro do Norte.

Sob outra perspectiva, o Reisado da Escuta (Espaço Cultural Frei Tito de Alencar) se apresenta no bairro Pici nesta segunda-feira (6). Vestidos com uma indumentária que une a tradição portuguesa, africana, cigana e indígena, os brincantes arrecadam dinheiros e alimentos para a manutenção anual do Espaço Cultural e do próprio grupo.

Mostra estadual

Numa configuração mais ampla, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult) promove amanhã uma mostra com o tema “O Natal em vários tons: A arte dos sinos anunciando um novo tempo”, homenageando o Mestre Sineiro Getúlio Colares, de Canindé, que chegou aos 90 anos em 2019.

A programação reúne durante todo o dia, na Praça do Ferreira, 14 Grupos de Tradição e Projeção Folclórica (Parafolclórico), do interior e da capital cearense. Esses foram selecionados por comissão formada por representantes da Secult e da sociedade civil, por meio de visitas aos eventos natalinos que integraram as Mostras Regionais do XVI Edital Ceará Ciclo Natalino – 2019, em diversas regiões do Ceará. A programação vai até 18h e é aberta ao público.

Dentre as atividades constam um cortejo, saindo da Igreja do Carmo, passando pela Rua Barão do Rio Branco, Travessa Severiano Ribeiro e chegando à Praça do Ferreira. No palco, montado em frente ao Cineteatro São Luiz, acontecem as apresentações de lapinhas, pastoris, bois e reisados, dramistas, presépios e fandangos pelos grupos participantes das mostras regionais.

A XIV Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino promove ainda duas exposições, uma fotográfica com registros de como o Ciclo Natalino é realizado no Estado e outra de Presépios, contemplados ou não pelo Edital. Eles demonstram que ainda há a tradição das montagens dessa verdadeira arte criada por São Francisco, ainda no século XIII.

Programação

Brincantes do Cordão do Caroá

Dia 6/01, às 19h, na Reitoria da UFC, Av. da Universidade, 2853 - Bairro Benfica. Gratuito.



Reisado da Escuta

Dia 6/01, às 19h, na <MC1>Rua Noel Rosa, 150 - Pici, com Pastoril, Bumba meu boi e Tirada de Reis.



XIV Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2019

Dia 6/01, de 8h às 18h, na Praça do Ferreira (Centro). Gratuito.

Grupos: Reisado Filhos do Sertão (Canindé), Reisado Nossa Senhora da Saúde (Fortaleza), Boi Juventude (Fortaleza), Pastoril Nossa Senhora de Fátima (Maracanaú),Boi Pai do Campo Mirim (Limoeiro do Norte), Reisado Família Ramos (Canindé), Lapinha Viva Mãe Celina (Crato), Reisado São Miguel (Juazeiro do Norte), Boi Discípulos do Mestre Piauí (Quixeramobim), Dramistas de Tianguá (Tianguá), Pastoril Mariinha da Ló (Paracuru), Reisado Sebastião Chicute (Capistrano), Pastoril Estrela Luminosa Grapel (Fortaleza) e Reisado Nossa Senhora de Fátima (Fortaleza)