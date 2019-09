Francis e Olívia Hime realizam show neste domingo, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

A cumplicidade do pianista e compositor Francis com sua mulher, a também cantora e produtora musical Olívia Hime, se consolida com a parceria na vida e na música. Os sucessos com mais de 50 anos da dupla podem ser conferidos pelo público no show "Encontros Musicais", preparado especialmente para Fortaleza.

O evento faz parte da programação pelo aniversário de 80 anos de Francis completados em agosto último e acontece neste domingo (22), às 18 horas, no Cineteatro São Luiz.

O encontro é de comemoração e, para celebrar esse momento tão especial, Francis e Olívia dividem o palco com os amigos Thiago Rocha na flauta e Eduardo Holanda no violão. E ainda terá a participação especial do cantor cearense Marcos Lessa e do acordeonista Adelson Viana.

São muitos anos de carreira e, para Francis, o que não pode faltar no show são suas músicas em parceria com Chico Buarque, a exemplo de "Atrás da Porta", "Trocando em Miúdos", "Meu Caro Amigo", "Pivete" e tantas outras que o público gosta.

Todos afinados para o grande show "Encontros Musicais", de Francis e Olívia Hime com os músicos Thiago Rocha e Eduardo Holanda. E ainda participação especial de Marcos Lessa e Adelson Viana Thiago Gadelha

"Inicio o show com a suíte que eu chamo de 'Suíte Carioca', com temas do Rio de Janeiro, em piano solo, com vários compositores como Tom, Braguinha, algumas músicas minhas também, e de repente, uma surpresa que pode ocorrer no meio do show", revela, aos risos.

Espetáculo

Ao longo do repertório, a plateia assistirá à performance de Olívia apresentando algumas músicas do seu mais recente disco "Espelho de Maria", no qual ela homenageia três compositores contemporâneos: Edu Lobo, Dorival Caymmi e o companheiro de vida e de palco, Francis Hime. Olívia também fará parceria com Marcos Lessa, interpretando as músicas "Canção sem Fim", de Flávio Venturini e "Cantador" , composta por Dorival Caymmi e Nelson Motta.

"Eu tenho uma enorme admiração pelo Marquinhos, desde o dia em que o vi cantando no aniversário do amigo Pio Rodrigues. Ele canta tudo de MPB divinamente. Desta vez vamos cantar juntos, vai ser uma delícia", anuncia Olívia Hime.

Francis acompanha Marcos Lessa nas canções "Sabiá", de Tom Jobim e Chico Buarque, e "Choro Bandido", de Edu Lobo e Chico Buarque. "Vou tocar com Adelson Viana um lance de Piazzolla e outros", ressalta. Com os músicos Thiago Rocha e Eduardo Holanda, o pianista apresentará a suíte do Dori (Dorival Caymmi) que faz parte do recente disco de Olívia, intitulado "Espelho de Maria".

No encerramento do show com duração de 90 minutos, todos cantarão "Viajante das Almas", parceria de Francis com Fernanda Montenegro. "Esse é um texto belíssimo dela, sobre o ofício do artista de modo geral. E, no bis, farei uma homenagem ao amigo Pio Rodrigues com uma parceria nossa chamada "Tempo para ser feliz. Na verdade, já temos três ou quatro composições juntos. Pio é um grande amigo nosso. A amizade tem apenas três anos, mas tenho impressão de conhecê-lo desde criancinha. Ele e Stella são muito amigos mesmo", comenta Francis.

O músico diz que o show será muito divertido. "Espero uma acolhida muito carinhosa da plateia como sempre. Os cearenses são de uma amabilidade, um carinho espetacular. Acho que vai ser uma delícia fazer esse show", afirma.

Acompanhados por Francis Hime, Olívia e Marcos Lessa, interpretarão as músicas "Canção sem Fim e "Cantador" Thiago Gadelha

Convidado

Na opinião do cantor e compositor cearense Marcos Lessa, convidado para participar do evento, Fortaleza recebe este show como um grande presente. Os 80 anos de Francis Hime estão sendo bastante comemorados no mundo inteiro.

Francis é um dos criadores e fundadores do que há de melhor da música brasileira. "Eu já estaria lá assistindo, com certeza, e agora no palco ainda mais. Olívia, Francis e o Pio Rodrigues são pessoas que têm abraçado muito meu trabalho. Olívia batizou o meu disco que Menescal produziu. Então, estar no palco com eles é uma graça, um presente, porque além de eles serem esses gênios e consagrados nomes da música brasileira, são incríveis, acolhedores e humildes. Por isso, para mim, é um presente enorme esta oportunidade. Será uma noite histórica para os cearenses, e admiradores da música popular brasileira", complementa Lessa.