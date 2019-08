Descubra como comer bem, de forma rápida e saudável

Chegar em casa depois de um dia corrido do trabalho. Cozinhar ou pedir comida? Tenho certeza que você já se identificou com esta cena. A gama de aplicativos de delivery é extensa e facilita a vida de quem não tem tempo de preparar refeições. Mas, será que é possível comer bem e de maneira saudável desta forma?

O interesse por conquistar uma vida mais saudável e a correria do dia a dia têm feito o mercado se expandir e, em Fortaleza, já é possível encontrar diversas opções de alimentos de maneira acessível. Disponível em aplicativos de entrega, o Crossfood nasceu dentro de um box de Crossfit e oferece no cardápio uma variedade de refeições, lanches, sucos e mais.

A ideia de Rafael Lima, 34, veio da vontade de sair do sedentarismo e começar a fazer Crossfit. O empresário percebeu que havia uma demanda de um lugar que vendesse comida no local e aproveitou a oportunidade. "Tinha muita gente que ia para lá direto do trabalho e precisava comer algo, aí eu comecei a fornecer sanduíche natural e suco", conta.

Regionalismo e esporte

O aumento do número de frequentadores fez os donos do box resolverem ir para um local que pudesse comportar a quantidade de clientes. Com um espaço maior, surgiu a oportunidade de Rafael abrir o empreendimento.

"A gente montou a cozinha e começou a fornecer alimentos saudáveis, com redução de gordura, de sódio aliada ao sabor do regional"

O Crossfood oferece diversas opções de refeições acompanhadas de arroz integral FOTO: DIVULGAÇÃO

Um dos destaques do Crossfood fica para a brincadeira com os títulos dos pratos. Crossfit foi mesclado aos nomes dos alimentos e as tapiocas viraram tapicross, o cuscuz virou crosscuz, o café virou crossfé.

Além de lanches rápidos, o local oferece massas, sanduíches, bolos e açaí. Um dos pratos mais pedidos, segundo Rafael, é a pizza feita de massa integral e com recheio que pode ser de queijo, peito de peru ou lombinho com queijo, frango ou carne do sol. Outro destaque é o baião de dois. A iguaria nordestina no Crossfood também é saudável, já que é feita com arroz integral cremoso, feijão verde, carne do sol e ovo.

A ideia também seguiu José Viana, 32, com a Gosto Leve, focada em delivery saudável. O serviço funciona desde 2016 e, além de oferecer um aplicativo próprio, está disponível em outros três especializados em entrega.

"O mercado está crescendo. Quando a gente inaugurou, abríamos só no período da noite com lanches, aí houve a demanda de abrir pro almoço e fomos aprimorando o cardápio", diz. De acordo com o empresário, a ideia é oferecer um menu variado com refeições para todos os horários do dia. Entre massas, tortas, sopas, o destaque fica para os pratos de almoço.

Com o aumento da demanda, a Gosto Leve investiu no aprimoramento do cardápio nutritivo FOTO: DIVULGAÇÃO

As opções de proteína variam frango, peixe e carne e incluem dois acompanhamentos. Outro carro-chefe da casa é o combo de hambúrguer leve com chips de batata doce junto da água de coco.

Descentralizar

Também na onda saudável, Karol Andrade, 31, sentia que a oferta de estabelecimentos nesse ramo era centralizada em apenas uma região da cidade, com isso, resolveu se unir a amigos e abrir o próprio negócio perto da Parquelândia, bairro onde moram. O Fit da Peste, além de ter um espaço físico, oferece serviço de delivery tanto pelo WhatsApp quanto por apps.

Além de refeições para almoço e jantar, sopas, lanches e saladas, um dos grandes pratos do local são as sobremesas. As opções variam entre tortas fit, que podem ser de morango ou prestígio, bolo de pote, panqueca low carb, tapioca de morango com brigadeiro fit e brownie funcional. O cliente pode pedir ainda os shakes proteicos, ótima pedida para quem pratica atividade física. A bebida, que pode ser de cookies, doce de leite, pasta de amendoim, brownie, churros ou morango, é uma opção para aliviar o desejo por doce.

A ideia do Fit da Peste também é trabalhar com um cardápio específico para vegetarianos, que conta com omelete, crepioca, panqueca, refeição e brownie. O estabelecimento também é opção para os grupos com outras restrições alimentares, como celíacos, diabéticos e intolerantes a glúten. "Nosso cardápio é variado para agradar a todos os públicos. Um dos diferenciais da nossa cozinha é que ela é 100% livre de glúten e de contaminação cruzada", explica a empresária.

A variedade do cardápio do Fit da Peste é um diferencial, a exemplo do brownie com sorvete FOTO: DIVULGAÇÃO

No início deste mês, o estabelecimento lança novidade: hambúrguer fit, disponível em três sabores - carne, frango e grão-de-bico -, será feito de pão integral sem glúten e sem lactose, com recheio de maionese vegana da casa, cebola caramelizada com xilitol, mussarela light e salada.

Outro serviço disponível é a oferta de pacotes de refeições, em que o consumidor pode escolher dentre as 20 opções do cardápio ou montar de acordo com a prescrição de nutricionista, caso faça acompanhamento de saúde.

Montagem

Para o preparo e montagem dos cardápios, os três estabelecimentos contam com a ajuda de profissionais da área, que orientam quanto às quantidades nutricionais necessárias para os indivíduos. Além de garantir que o alimento seja seguro para pessoas com restrições alimentares.

"Tudo é acompanhado para garantir a segurança alimentar e que a refeição seja equilibrada e balanceada, que vai atender a todas as demandas nutricionais e vai ser gostosa", explica Karol.