Vivian Sesto: 2019 criou pilares econômicos para beneficiar empresas

Marcado pela aprovação da reforma da Previdência, pela redução da taxa básica de juros (Selic) ao menor patamar histórico, pela inflação sob controle, e outros fatores, o ano de 2019 marcou o fim da crise econômica que afetava o Brasil desde 2014, segundo avalia a economista da XP Investimentos Vivian Sesto. Responsável pela Investimentos XP Empresas B2B, ela diz que, no ano passado, foram criados alguns pilares econômicos que tendem a beneficiar tanto os empresários como a população neste ano.

"Uma das nossas grandes expectativas é um cenário para 2020 muito mais otimista, depois de 2019, que foi um ano de mudanças", afirmou Sesto durante a palestra Perspectivas da Economia e Oportunidades para o Comércio em 2020, promovido pelo Conselho Empresarial de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio Ceará em parceria com a XP. "Essa redução cíclica da taxa de juros, hoje no menor patamar histórico, faz com que a população consiga acessar crédito a um juro muito mais acessível, o que tende a impulsionar o consumo, como um efeito natural. Isso é extremamente saudável para que a economia industrial e de outras frentes tenham uma alavancada mais relevante de resultados", disse.

Investimentos

Para a economista, 2020 será um "ano transformacional" para a economia brasileira. "Será um ano de valorização das empresas listadas em Bolsa. Um ano que a gente acredita que tem muito espaço para que o investidor possa buscar alternativas mais interessantes de investimento. Mas ele vai ter que sair daquela inércia de investimentos mais conservadores, que tinha o benefício de remunerar o retorno atrativo, porque a gente vivia em uma outra fase com alto juro anual", reforçou.

Diante desse cenário, favorável às empresas e desfavorável aos investimentos em renda fixa, Sesto avalia que o investidor brasileiro terá de aumentar a alocação em renda variável em busca de retornos maiores, seja por meio de fundos de investimentos em ação, como nas próprias ações listadas em Bolsa. "O investidor tem de buscar outras alternativas. E a gente acredita, sim, que tem muito espaço para o investidor buscar excelentes retornos", diz.

Mesmo com uma valorização do Ibovespa acima de 30% ao longo de 2019, Sesto projeta uma alta do índice em torno de 20% para este ano. "A gente acredita que o Ibovespa (hoje em 117 mil pontos) pode chegar a 140 mil pontos. Tudo em linha com o que tem de expectativa para esse novo momento, em que as empresas tendem a ter uma maior valorização", diz. No atual ciclo, a economista vê os setores de consumo e de infraestrutura como os mais promissores. "As empresas (desses setores) vão se beneficiar dos juros mais baixos".

Instabilidades

Por outro lado, a economista diz que as instabilidades geopolíticas ou uma recuperação mais lenta no nível de empregos no País, estão entre os maiores riscos no momento atual. Além de Vivian Sesto, a palestra contou também com a participação de Zeina Latif, também da XP Investimentos e Mariuchi Uzêda, gerente filial especialista em seguros de vida e previdência privada.