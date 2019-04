Ovos de Páscoa vendidos em Fortaleza estão até 39% mais caros

Saborear alguns dos ovos de Páscoa mais tradicionais disponíveis no mercado vai até 39% sair mais caro para o bolso do fortalezense neste ano. Além disso, a famosa pesquisa de preços pode levar o consumidor a uma economia de até 52,01%, segundo levantamento realizado na Capital pela empresa de análise de dados Infomarket e obtido com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares.

A alta mais expressiva entre 2018 e 2019 foi observada no preço médio do ovo de Páscoa Baton Garoto Mais Leite, de 186 gramas. O item, ofertado, em média, a R$ 28,79 nos estabelecimentos de Fortaleza, passou a custar R$ 39,95 em 2019, variação de 39%. Em 2017, o produto era vendido por R$ 24,63.

A pesquisa é composta ainda pelo levantamento dos preços de outros três itens nos últimos três anos. O ovo de Páscoa Nestlé Alpino (350 gramas), por exemplo, apresentou alta de 15% no preço médio observado na Capital, após ter ficado cerca de 15% mais barato entre 2017 (R$ 44,13) e 2018 (R$ 37,49). Para o ano de 2019, o preço médio foi calculado em R$ 50,83.

Entre 2017 e 2018, também foi observada alta nos preços dos ovos de Páscoa Lacta Bis ao Leite 318 gramas (+8%) e Lacta Sonho de Valsa 270 gramas (+7%). Para 2019, os preços médios foram calculados em R$ 45,90 e R$ 34,90, respectivamente.

Maiores variações

O levantamento também apresenta as principais variações de preços entre o estabelecimento mais barato e o mais caro de Fortaleza. A maior diferença, de 52,01%, foi constatada no preço do ovo de Páscoa Garoto ao Leite (185 gramas). O item foi encontrado custando entre R$ 25,65 e R$ 38,99. Também foi observada diferença de 34,41% entre o ovo Lacta ao Leite 170 gramas mais barato (R$ 29,90) e o mais caro (R$ 40,19). O Lacta Laka 170 gramas também foi visto entre R$ 29,90 e R$ 40,19. O Lacta Favoritos (614 gramas) foi encontrado custando entre R$ 69,90 e R$ 93,25, diferença de 33,4%.

Ao todo, o estudo aponta os preços de 45 itens, alguns deles com a chancela de marcas que vêm chamando cada vez mais a atenção do público jovem e adulto, a exemplo do ovo de Páscoa que referencia o recente sucesso de bilheteria mundial "Capitã Marvel" (variação de 31,79%).

Na avaliação do especialista em Marketing e professor da Faculdade da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Bruno Leitão, o consumidor está ainda mais exigente. Dessa forma, a aposta nesse nicho é uma estratégia para que essa indústria consiga competir com os pequenos empreendedores do ramo. "O valor dos ovos e a disputa com os produtos caseiros, geralmente mais acessíveis e mais deliciosos que o produto industrializado rivalizará com os heróis nessa batalha pela decisão do consumidor", afirma Bruno Leitão.

Compra consciente

Considerando que o período é favorável às compras por impulso, o Instituto DSOP Educação Financeira orienta que os consumidores comparem preços. Entre as dicas estão priorizar as pessoas mais próximas na hora de presentear e negociar os preços. Uma estratégia interessante para barganhar é pagar à vista. "Agir por impulso pode levar ao comprometimento das finanças, portanto reflita sobre a importância de comprar algo caro, perecível e que representa uma única data do ano", orienta o instituto.