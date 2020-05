Vale-gás de cozinha: Governo do Ceará divulga datas de entrega e nomes de beneficiados

O Governo do Ceará definiu que o primeiro lote do vale-gás de cozinha será entregue a partir de 11 de maio. Ainda neste mês há a previsão do segundo lote, enquanto o terceiro ficou para junho. As datas correspondem ao repasse dos cupons às prefeituras cearenses, que serão responsáveis por entregar aos habitantes selecionados.

"A entrega do 'Vale Gás de Cozinha' às famílias beneficiárias ocorrerá por ordem alfabética e em três etapas/lotes, visando evitar a aglomeração de pessoas", informa o decreto. Ao todo serão 245.966 vales distribuídos em mais uma ação do Estado para tentar minimizar os efeitos da crise deflagrada pelo novo coronavírus entre os cearenses.

De todos os municípios que terão habitantes beneficiados, Fortaleza tem a maior quantidade de pessoas que vão receber receber o cupom, com um total de 34.641. Em seguida em Itapipoca (6.826) e Caucaia (5.594).

“O item que é fundamental para as famílias cearenses, principalmente aquelas de baixa renda, e vamos entregar um vale para que as famílias mais vulneráveis do Ceará possam retirar esse benefício durante esse período tão difícil. Essa ação é uma parceria com a empresa cearense Nacional Gás Butano, que vai fornecer o produto a preço de custo ao Estado. Ou seja, sem nenhum lucro para a empresa”, informou o governador em 7 de abril, quando informou da criação do benefício.

Como vai funcionar

Os cupons serão distribuídos pelas prefeituras de cada um dos 184 municípios cearenses a partir de termo de compromisso previamente assinado com o Governo do Estado. Cada vale-gás dá direito a uma recarga de um botijão de 13 quilos, ou seja, o beneficiário precisa possuir o botijão.

Coube ao Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) a identificação das famílias beneficiadas.

Os recursos usados para financiar a doação dos 250 mil botijões, segundo o governo cearense, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

Confira o calendário de entrega às prefeituras:

Primeiro Lote (82.006 vales): Previsão para 11 de maio de 2020;

Segundo Lote (81.981 vales): Previsão de entrega em maio de 2020;

Terceiro Lote (81.979 vales): Previsão de entrega em junho de 2020.

Quem tem direito?

Terão direito os beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará, do Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34) e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação.

Para acessar a lista completa com nome de cada um dos beneficiários e em qual lote devem receber clique aqui.