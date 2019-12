Sine oferta 701 vagas de emprego no Ceará; veja oportunidades

O Sine/IDT está ofertando 701 vagas de emprego esta semana em todo o Estado, sendo 57 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Do total, as vagas em destaque são para vendedor, com 32, e auxiliar de limpeza, com 30.

As oportunidades de trabalho estão mais concentradas em Fortaleza, totalizando 209 vagas, com funções em aberto para operador de telemarketing, vendedor, bombeiro hidráulico, pedreiro, servente de limpeza, entre outras.

A Capital também registrou o maior número de vagas para PCD, com 19. São oportunidades em atendente de loja, auxiliar de limpeza, operador de caixa, manicure, auxiliar administrativo, e motofretista.

Outras localidades também estão contempladas com vagas em aberto, como Aracati (12), Crateús (15), Eusébio (50), Horizonte (6) , Iguatu (7), Itaitinga (11), Juazeiro do Norte (39), Limoeiro do Norte (51), Maracanaú (95), Pecém (46), Quixadá (88) , Sobral (47) e São Gonçalo do Amarante (6).

Perfil

Na avaliação de Jidlafe Rodrigues, gerente da Unidade do Centro, o Sine oferece um aplicativo que pode auxiliar o trabalhador a se candidatar na vaga adequada para seu perfil. “A dica é preparar o currículo bem o currículo e conferir o nosso aplicativo. Nem todos os detalhes das vagas são divulgados. No aplicativo do Sine Fácil, é possível fazer o levantamento do seu perfil e da vaga, cruzando todas as informações. Talvez determinada vaga não apareça para você, mas isso é porque o seu perfil não se encaixa na vaga. Então, o encaminhamento é feito dessa forma”, aponta.

No Estado, são 18 unidades do Sine. Para concorrer a uma dessas oportunidades, basta se dirigir a uma das unidades do Sine/IDT com carteira de trabalho e currículo em mãos.

O órgão destaca que as informações sobre vagas não são dadas por telefone. E também acrescentou que as oportunidades estão sujeitas à alteração e que é necessário dirigir-se até as unidades.